Arnsberg: Erster Spatenstich für den Anbau der KiTa St. Pius

Arnsberg. Hier gilt ein zerbrochener Spaten als gutes Omen: Die Bauarbeiten für den Anbau der KiTa St. Pius Arnsberg haben begonnen.

„Kinder sind das Fundament unserer Zukunft. Gemeinsam haben wir diesen Anbau auf den Weg gebracht, um der nächsten Generation einen Ort für eine behütete Kindheit und Raum für persönliche Entwicklung zu schaffen“, beschrieb der Arnsberger Propst Stephan Schröder im Wortgottesdienst vor dem offiziellen Spatenstich in St. Pius in der vergangenen Woche. An der Seite von Bürgermeister Ralf Paul Bittner, Michael Stratmann (Geschäftsführer Kita GmbH), Kita-Leitung Michaela Lohmann sowie Mitgliedern des Kirchenvorstandes, des Architekten und der örtlichen Kirchenverwaltung fiel somit mit dem symbolischen ersten Spatenstich der Startschuss für die Bauarbeiten des Erweiterungsgebäudes.

85 Kinder in vier Gruppen wird das Team nach dem Ausbau des Kindergartens in St. Pius betreuen können – das sind 40 Mädchen und Jungen mehr als heute. „Nach der Maus und dem Elefanten werden dann auch noch die Ente und der Maulwurf bei uns einziehen“, verriet Michaela Lohmann schon die beiden neuen Gruppenpaten während des Wortgottesdienstes, den die Kinder und das Kita-Team gemeinsam mit Propst Schröder gestaltet hatten.

Fast 1,8 Millionen Euro werden in den Bau investiert

1,785 Millionen Euro werden in den neuen Ausbau investiert – fast 1,2 Millionen Euro trägt das Land, 200.000 Euro übernimmt die Stadt Arnsberg und 347.000 Euro schultert der Träger – die Katholische Kita gem. GmbH Hochsauerland-Waldeck – aus Eigenmitteln. „Wie sehr der Kindergarten noch in der Kirchengemeinde verwurzelt ist, wird auch dadurch deutlich, dass der Kirchenvorstand nicht nur das Grundstück für den Erweiterungsbau zur Verfügung stellt, sondern auch noch 50.000 Euro zusätzliche Investitionsmittel beisteuert“, führt Geschäftsführer Michael Stratmann aus.

Dem Baubeginn war eine lange und intensive Planungsphase voraus gegangen. „Die Hanglage des Grundstücks hat den Architekten vor große Herausforderungen gestellt – aber wir haben einen sehr guten Weg gefunden, einen attraktiven Erweiterungsbau zu erstellen“, ist sich Stratmann sicher.

Bürgermeister Bittner freut sich über das Bauprojekt

Auch Bürgermeister Ralf Paul Bittner freute sich über den Startschuss für das Bauprojekt. In seinem Grußwort auf dem künftigen Baugelände betonte er, dass der Ausbau der Kinderbetreuung in Arnsberg für ihn von herausragender Bedeutung sei. „Ich möchte, dass noch viele Generationen Mädchen und Jungen in Arnsberg aufwachsen können und hier ihre Heimat finden. Dieser Erweiterungsbau zeigt, dass es bei uns viele Menschen gibt, die engagiert für die Zukunft unserer Kinder zusammenarbeiten“, betonte er. Besonders lobte er die Zusammenarbeit aller beteiligten Gremien: „Hier wurde deutlich, was möglich ist, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen.“

Unter dem Applaus der Kinder, einiger Eltern und weiterer Gäste gelang der erste Spatenstich auf jeden Fall schon einmal ohne größere Probleme. „Das ausgerechnet mein Spaten zerbrochen ist, nehme ich mal als gutes Omen dafür, dass diese Baustelle als Team gemeistert werden wird“, stellte Kita-Leitung Michaela Lohmann fest.

Kita-Kinder mit Bauhelm zum ersten Spatenstich

Gemeinsam mit den Mädchen und Jungen, die vor dem Spatenstich vom Kita-Team fachgerecht mit einem Bauhelm ausgestattet wurden, wird sie sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten einige Zeit vor den Fenstern des Kindergartens verbringen. „Wenn ich daran denke, mit wie viel Geduld und Aufmerksamkeit die Kinder schon das Aufstellen der ersten Bauzäune beobachtet haben, dann kann ich mir schon denken, was los sein wird, wenn die Bagger und Baumaschinen anrücken“, mutmaßt sie. Bis dahin hatten die Kinder aber noch Zeit, sich nach der „ersten Baumaßnahme“ zu stärken. Für sie und die Gäste der Veranstaltung hatten Eltern extra ein „Baustellen-Muffin-Buffett“ organisiert. Ein Angebot, das nicht nur die Kleinen gerne angenommen haben.

