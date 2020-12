Arnsberg: Erster Sturmeinsatz der Feuerwehr

Arnsberg / Sundern Die Feuerwehren in Arnsberg und Sundern sind auf Sturm und Orkan vorbereitet. Erste Einsätze sind zu verzeichnen.

Für den Hochsauerlandkreis ist eine Unwetterwarnung ausgegeben. Die Feuerwehren sind auf Sturm und Orkan sowie auf entsprechende Einsätze vorbereitet.

Einen ersten Sturmschaden gab es auf dem Lüsenberg-Rundweg oberhalb des Marienhospitals Arnsberg. Die Feuerwache Arnsberg hat den Weg wieder frei gemacht. Als neuralgischer Punkt gilt der Lattenberg zwischen Arnsberg und Sundern. Hier gab es bisher noch keinen Sturmeinsatz.

Auch in Sundern ist die Feuerwehr in Wartestellung. "Wir sind wie immer vorbereitet", so Feuerwehrchef Frank Siedhoff.