So unauffällig sehen aus, die Blitzer in den Landkreisen..

Arnsberg/Sundern. Es wird wieder geblitzt in Arnsberg und Sundern in dieser Woche.

Trotz Rosenmontag und Veilchendienstag - es wird wieder geblitzt in dieser Woche. Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des HSK nennt folgende Punkte: Heute in Bruchhausen, Bruchhausener Straße, Mittwoch, 26. Februar, in Sundern in der Flamke. Es muss darüber hinaus auch an allen weiteren Standorten, die im Internet unter www.hochsauerlandkreis.de aufgeführt sind, mit Messungen gerechnet werden.