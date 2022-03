Bei einem Unfall in Lendringsen wurde ein Fahrradfahrer aus Arnsberg verletzt.

Polizei Arnsberg: Fahrradfahrer bei Unfall in Lendringsen verletzt

Arnsberg/Lendringsen. Ein Pkw-Fahrer hatte laut Polizei die Vorfahrt missachtet. Der Sachschaden am Fahrrad beträgt rund 7000 Euro.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Freitagmorgen in Lendringsen. Wie die Polizei am Sonntag meldete, hatte ein 48-jähriger Autofahrer aus Hemer die Vorfahrtsregelung missachtet. Aufgrund dessen kam ein 47-jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Fahrrad zu Fall verletzte sich leicht. Zudem brach der Fahrradrahmen.

Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 7000 Euro. Am Fahrzeug des Hemeraners ist der Kotflügel zerkratzt sowie das Rücklicht gesplittert, der Sachschaden daran beträgt laut Polizei circa 1500 Euro.

