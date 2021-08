Arnsberg: Fehler und Verzögerung bei Wahlbenachrichtigungen

In den Anschreiben zur Wahlbenachrichtigung für Arnsberg hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Stadtverwaltung klärt auf (Symbolbild).

Arnsberg. In den Anschreiben zur Wahlbenachrichtigung für Arnsberg hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Stadtverwaltung klärt auf.

Ein Teil der rund 56.300 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger aus Arnsberg muss muss sich noch etwas gedulden, bis die offizielle Wahlbenachrichtigung in ihren Briefkästen liegt. Der Druck und Versand eines Teils der Unterlagen verzögere sich beim Dienstleister um einige Tage, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Arnsberg.

Außerdem habe sich im Anschreiben zur Wahlbenachrichtigung ein Fehler eingeschlichen. So wurde das Datum der Wahl mit dem Jahr 2020 angegeben. „Die Datumsangaben sind ansonsten korrekt“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Wer seine Stimme für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, per Briefwahl abgeben möchte, kann den Wahlschein ab sofort, auch ohne Wahlbenachrichtigung beantragen. „Im Wahlbüro und in den Direktwahlbüros stehen wir mit unserem Team trotzdem schon bereit und nehmen Anträge für den Wahlschein entgegen“, erläutert Daniela Dümpelmann, Leiterin des städtischen Wahlbüros.

Insgesamt 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Helferinnen und Helfer stemmen dort den Ablauf der Briefwahl und die Vorbereitung des Wahlsonntags. Am 26. September werden dann rund 550 Wahlhelferinnen und -helfer in den 41 Wahllokalen im Einsatz sein.

Bundestagswahl in Arnsberg und Sundern: Brief- und Direktwahl möglich

Wahlberechtigte beachten bitte folgenden Zeitraum zur Öffnung der Direktwahlbüros: Montag, 23. August, bis Donnerstag, 23. September, jeweils montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 16 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr. Am Freitag, 24. September, von 8 bis 18 Uhr.

