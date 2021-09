Arnsberg feiert die Waldschenkung von Graf Gottfried IV.

Im Rahmen der Donatorenfeierlichkeiten wurden 2019 öffentlich Stütchen an Kinder in der Neheimer Innenstadtverteilt.

Arnsberg. Graf Gottfried IV. schenkte Neheim den heutigen Stadtwald. Das feiern Bürgerinnen und Bürger nun. Das steckt hinter der Tradition.

Im Jahr 1368 schenkte Graf Gottfried IV. von Arnsberg mit seiner Ehefrau Anna der Stadt Neheim einen Wald, den heutigen Stadtwald. Dabei dachte er durchaus eigennützig:

Zum einen sollten die Bürger der Stadt alljährlich für Ihn und seine Gemahlin beten und eine „gesellige Zusammenkunft“ abhalten. Zum anderen war die Waldschenkung ein Teil mittelalterlicher Strukturpolitik. Der Wald sicherte langfristig das Wohlergehen der Stadt. Sein Ertrag sollte u.a. zum Unterhalt der Stadtmauer genutzt werden. Eine befestigte, gut funktionierende Stadt war im Mittelalter ein Mittel der Herrschaftssicherung.

In diesem Jahr finden die traditionellen Donatorenfeierlichkeiten in der Stadt Arnsberg am Freitag und Samstag, 17. und 18. September, statt und erinnern an diese Waldschenkung.

Donatorenfeierlichkeiten beginnen am Samstag um 10 Uhr in Neheim

Traditionsgemäß werden die Feierlichkeiten jedes Jahr wechselnd vom Jägerverein bzw. von der Schützenbruderschaft St. Johannes Baptist in Neheim in Zusammenarbeit mit der Stadt organisiert. In diesem Jahr haben die Neheimer Schützen erneut die Organisation übernommen. Im Rahmen der Feierlichkeiten fährt somit eine Abordnung aus der Stadt Arnsberg zur Kranzniederlegung im Kölner Dom, denn hier ist Graf Gottfried als einziger weltlicher Herrscher beerdigt worden.

Aufgrund noch bestehender pandemiebedingter Einschränkungen wird am kommenden Freitag, 17. September, nur eine sehr kleine Gruppe von Schützen und Vertreterinnen und Vertreter der Stadt zum Grab des Grafen fahren. Weitere Bestandteile der Donatorenfeierlichkeiten sind die öffentliche Stütchenverteilung und das Graf-Gottfried-Spiel.

Am Samstag,18. September, führt um 10 Uhr eine Theatergruppe der Graf-Gottfried-Schule am Fresekenhof in Neheim das Graf-Gottfried-Spiel auf. Anschließend verteilen Ratsmitglieder die traditionellen Stütchen an Kinder und Erwachsene. Um 11 Uhr am gleichen Tag führen auch Schülerinnen und Schüler der Mühlenberg-Schule ihr Graf-Gottfried-Spiel in Hüsten auf dem Marktplatz an der Kirche auf. Natürlich werden auch hier Stütchen verteilt.

Das Donatorenmahl hingegen wird in diesem Jahr noch einmal nur als kleines Kaffeetrinken mit Stütchen begangen. Anschließend folgt der Dankgottesdienst um 17:30 Uhr in der Neheimer St. Johannes Kirche.

Auf Anregung der Neheimer Schützen wird auch in diesem Jahr im Rahmen des Gottesdienstes ein Kranz an dem Abguss der Grabstatue Gottfried IV. in der Neheimer St. Johannes-Kirche niedergelegt.

