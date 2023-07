Arnsberg: Feuer im Herdringer Wald

Herdringen. Insgesamt 25 Wehrkräfte waren am Sonntagabend im Einsatz. Mehr erfahren Sie hier

Am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr liefen die Sirenen in Herdringen. Die örtliche Feuerwehr wurde zu einem Waldbrand in einem Waldstück an der Märkischen Straße alarmiert.

Stockum hat einen neuen Schützenkönig>>>

Es brannten zirka vier Quadratmeter Waldboden. Durch das schnelle Eingreifen der Mitglieder des Löschzuges Herdringen konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert und das Feuer gelöscht werden.

Bitte an Bevölkerung

Falls Sie, liebe Leserinnen und Leser, einen Brand im Wald entdecken, ist es sehr wichtig die Feuerwehr sofort zu informieren. Nach Möglichkeit zeigen Sie der Feuerwehr, von der nächsten Waldeinfahrt aus, den Weg zur Brandstelle. So können Waldbrände schnell gefunden und bekämpft werden.

Hier wird im HSK und Kreis Soest diese Woche geblitzt>>>

Aufgrund der derzeitigen Dürre können beispielsweise arglos weggeworfene Zigaretten oder ein illegales Lagerfeuer für einen Waldbrand sorgen. Insgesamt waren 25 Wehrkräfte des Löschzugs Herdringen im Einsatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg