Feuerwehr Arnsberg: Feuerwehr mit Nachteinsatz am Wintroper Weg

Arnsberg. Anwohner hatten den Rauchmelder eines abgelegenen Gebäudes gehört und Alarm geschlagen.

Kurz nach 2 Uhr am Mittwochmorgen, 12. Oktober, musste die Arnsberger Feuerwehr zu einem nächtlichen Einsatz ausrücken: Anwohner hatten auf der Straße „Wintroper Weg“ piepsende Rauchmelder in einem abgelegenen Gebäude wahrgenommen und die Feuerwehr über die Rettungsleitstelle in Meschede alarmieren lassen.

Die als erstes eintreffendem Kräfte der Hauptwache 2 konnten brennenden Unrat am Gebäude feststellen und löschte diesen ab. Um sicherzustellen, dass sich im Haus kein weiteres Feuer befindet, wurde die Eingangstür aufgebrochen und das Innere des Gebäudes kontrolliert.

Die rund 30 Einsatzkräfte der Hauptwache und des Löschzuges Arnsberg konnten nach rund 45 Minuten zurück in ihren Standort einrücken

