Arnsberg. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Hammerweide muss die Wehr fünf Personen retten.

Arnsberg: Feuerwehr rettet Menschenleben

Durch den schnellen Einsatz der Arnsberger Feuerwehr konnten am Freitagmittag mehrere Personen aus einem brennenden Gebäude gerettet werden.

Genau um 11.11 Uhr gellen die Feuersirenen durch das regenverhangene Arnsberg: In einem Mehrfamilienhaus auf der Hammerweide ist ein Kellerbrand ausgebrochen. Das Schlimme: Mehrere Personen befinden sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem völlig verqualmten Gebäude, der Rauch ist schon auf der Anfahrt von der Hüstener Straße aus sichtbar.

Fünf Bewohner müssen per Leiter aus dem völlig verqualmten Haus gerettet werden

Als die ersten Einsatzkräfte der Wache 2 mit Löschfahrzeug und Drehleiter eintreffen, dringt dichter Rauch aus dem Eingangsbereich des Hauses.

Von insgesamt 12 Betroffenen haben sich zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Personen ins Freie retten können, fünf Bewohner müssen von den Feuerwehrleuten über eine Steckleiter und mit dem Korb der Drehleiter durch die Fenster des Gebäudes evakuiert werden.

Zusätzliche Rettungsfahrzeuge werden in Marsch gesetzt

Unter schwerem Atemschutz müssen sich die Wehrleute in das Gebäude vorkämpfen. Foto: Wolfgang Becker

Da bei allen Geretteten nach Untersuchung durch den Notarzt der Verdacht einer Rauchgasintoxikation besteht, wird das Alarmstichwort auf „Rettung 3“ erhöht.

Das heißt: Zusätzliche Fahrzeuge des Rettungsdienstes werden von der Leitstelle des Hochsauerlandkreises mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Hammerweide beordert.

Drei Personen in Krankenhaus eingeliefert

Zur besseren Übersicht erhalten die Geretteten sogenannte Verletztenanhängekarten (VAK) umgehangen.

„Drei Personen werden nach Erstbehandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht, die restlichen Bewohner kommen bei Nachbarn unter“, erklärt Pressesprecher Udo Schütte an der Einsatzstelle.

Erinnerung an den dramatischen Großbrand vor einem Jahr kommt auf

Am Brandort haben sich derweil drei Trupps mit schwerem Atemschutz ausgerüstet, zwei Trupps gehen zur Brandbekämpfung in den Keller vor und finden dort brennenden Abraum, der schnell mit Wasser abgelöscht ist.

Der dritte Atemschutz-Trupp sucht das Gebäude nach weiteren Personen ab, glücklicherweise, so die Einsatzleitung später, wird niemand mehr in dem Objekt gefunden.

Denn allen Feuerwehrleuten ist noch immer der dramatische Großbrand vor knapp einem Jahr mit drei Toten in Erinnerung: An diesem Tag war ein Haus an der Straße „Zu den Werkstätten“ hinter dem Arnsberger Bahnhof komplett ausgebrannt, drei Männer verloren hierbei ihr Leben.

Polizei nimmt unmittelbar vor Ort die Ermittlungen auf

Am Einsatzort Hammerweide bauen die Feuerwehrleute an der Eingangstür einen Hochleistungslüfter auf, der frische Luft in das Gebäude bläst. Kurze Zeit später ist das Haus rauchfrei. Die Polizei, darunter auch ein Beamter der Kripo, nimmt noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Zur Schadenshöhe selbst können noch keine Angaben gemacht werden, das Haus ist allerdings vorerst nicht bewohnbar.

Straße während des Einsatzes abgesperrt

Wegen des hohen Aufkommens an Einsatzfahrzeugen und auch -kräften sperrte die Polizei die Straße von der Sauerland-Spanplatte bis zum Abzweig nach Gebro-Herwig. Dadurch staute sich der Verkehr auf der Jägerbrücke in Richtung Altstadttunnel.