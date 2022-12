Arnsberg: Firma WEPA setzt auf „Elefantengras“

Müschede. Hygienepapierhersteller feiert 2022 großen Erfolg mit neuem Produkt aus Miscanthus-Fasern.

Erfolg dank „Elefantengras“: Die WEPA Professional, Tochterunternehmen der WEPA Gruppe, blickt mehr als zufrieden auf das Jahr 2022 zurück; stand es doch im Zeichen einer bahnbrechenden Markteinführung im Bereich Hygienepapierproduktion:

„Black Satino Green Grow“ – so der Name des innovativen Produkts – ist ein neuartiges Hygienepapier, aber eigentlich ist es gar kein Papier, denn es wird hauptsächlich aus Mis­canthus-Fasern hergestellt.

Virtual Showroom informiert umfassend Bereits im Februar 2022 startete ein Virtual Showroom in fünf verschiedenen Sprachen. Dieser macht das Portfolio der beiden WEPA Marken Satino by WEPA und Black Satino erlebbar. Kunden können sich über die zahlreichen Hygieneprodukte informieren, neben virtuellen Touren gibt es einen Hygiene-Lernbereich: www.satino-by-wepa.com/apps/virtualshowroom/ Der erfolgreiche Messeauftritt auf der Interclean 2022 in Am­sterdam, nach zwei Jahren Pandemie, war ein weiterer Höhepunkt des Geschäftsjahres, ebenso wie eine Kooperation mit Sternekoch Christian Lohse. Weitere Informationen zu den WEPA-Marken online, auf www.satino-by-wepa.com

Miscanthus, im Volksmund auch Elefantengras oder Chinaschilf genannt, ist eine der nachhaltigsten Frischfasern der Welt. „Im Vergleich zu anderen holzbasierten Frischfasern besitzt Miscanthus einen kleineren ökologischen Fußabdruck. Es ergänzt zukünftig das Rohstoffportfolio für die Her­stellung nachhaltiger Hygienepapiere – und stellt damit vor allem eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Frischfasern dar“, beschreibt die Unternehmenskommunikation die Vorzüge des „Neulings“, der übrigens „niederländische Wurzeln“ hat: Auf den Feldern Zeeuws Vlaanderens wird derzeit ein Großteil der Miscanthuspflanzen für Black Satino Green Grow angebaut. Da bot es sich an, das exklusive Launchevent mit Kunden aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Frankreich in Westdorpe, einem Örtchen inmitten dieser Region, stattfinden zu lassen.

„Black Satino Green Grow“ – so lautet der Name des innovativen Produkts – ist ein neuartiges Hygienepapier, hier im Bild. Foto: WEPA / WP

„Einer der größten Höhepunkte in der Geschichte von WEPA Professional, mit dem das Unternehmen nach zehn Jahren intensiver Forschungsarbeit einen weiteren großen Schritt in der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie gegangen ist“, freut sich die Konzernspitze über einen gelungenen Coup. Im Fokus des zur Neige gehenden Jahres stand außerdem die Kreislaufwirtschaft. Die WEPA-Marke Black Satino startete in diesem Segment gleich zwei Kooperationen. Zusammen mit Trilux, dem Arnsberger Entwickler und Produzenten von Lichtlösungen für professio­nelle Beleuchtung, wurde ein Kreislaufkonzept für Handtuchpapiertücher aus den Waschräumen am Trilux-Standort in Hüsten entwickelt.

Seit Beginn der Umstellung konnten bereits mehr als 2200 Kilogramm Handtuchpapier gesammelt und in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden. Auf diesem Wege sparte man 90 Prozent der CO2-Emissionen ein.

Zusammen mit der Stadt Marsberg erarbeitete Black Satino ein Konzept, das gebrauchtes Handtuchpapier recycelt und in öffentliche Einrichtungen zurückführt. Marsberg ist bundesweit die erste Stadt, die das Handtuchpapier-Rückholkonzept umsetzt und den ökologischen Fußabdruck damit um bis zu 75 Prozent minimiert.

Geprägt von zukunftsweisenden Innovationen

„Das Jahr 2022 war geprägt von zukunftsweisenden Innovationen wie Black Satino Green Grow und einem deutlichen Ausbau unserer Aktivitäten bei der Handtuchpapierrückholung“, fasst Nik Ruangroj zusammen. Man habe auch in herausfordernden Zeiten die Pionierarbeit im Bereich Nachhaltigkeit vorantreiben können, zeigt sich der Head of Brand Marketing bei WEPA Professional zufrieden.

Weil Stillstand Rückschritt ist, steht zu Beginn des kommenden Jahres gleich der nächste große Meilenstein an: Mit dem Launch von Satino Pure Soft präsentiert die Marke „Satino by WEPA“ die ersten Recycling-Hygienepapiere in Premiumqualität aus recycelten Kartonagen oder recyceltem Karton. Das ungebleichte Hygienepapier „Pure Soft“ sei besonders saugfähig sowie hygienisch sicher in allen Anwendungsbereichen – von Handtuch- und Toilettenpapier bis hin zu Küchenrollen, beschreiben die Müscheder die Vorzüge dieser Innovation. Die im Jahr 2022 erfolgreich umgesetzten Maßnahmen zur Markenbekanntheitssteigerung wird das Unternehmen 2023 weiterführen – und seine nachhaltigen Produkte so kontinuierlich mehr Menschen zugänglich machen.

