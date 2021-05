Arnsberg: Fördermittel für Licht-Kultur bewilligt

Im März 2017 gab es in Alt-Arnsberg öffentliche Lichtinstallationen zum Thema „DARK“ (Digitale Arbeiten zur Lichtkultur).

Arnsberg. Lichtkultur durch Lichtinstallationen hatte viele Bürger bereits 2017 in Arnsberg begeistert - nun gibt es Fördermittel für das Projekt DARK.

Das Lichtforum NRW mit Sitz im Neheimer Kaiserhaus hat für die Durchführung des Projekts „DARK – Digitale Arbeiten zur Lichtkultur“ von der Bezirksregierung Arnsberg einen Förderbescheid in Höhe von 53.500 Euro erhalten. Die Mittel stammen aus dem Landesprogramm „Regionale Kulturpolitik“. Mit „DARK“ soll ein Beitrag dazu geleistet werden, die voranschreitende Digitalisierung von Lebens- und Arbeitswelten nachvollziehbar zu machen. Dafür werden Projekte und Arbeiten initiiert, die vor dem Hintergrund digitaler Prozesse funktionieren oder die gefertigt wurden, um die Digitalisierung mittels positiver Konnotation des Mediums Licht positiv zu beleuchten.

Lichtanwendungen kreativ weiterentwickeln

Regierungspräsident Hans-Josef Vogel betont: „Das Lichtforum NRW setzt sich zum Ziel, Lichttechnik und -anwendung durch digitale Kommunikationstechnik kreativ weiterzuentwickeln und zu fördern undfür die Gesellschaft in allen Bereichen und Räumen greifbar und erlebbar zu machen. DARK stellt die Zukunft künstlichen Lichts vor.“ Der Geschäftsführer des Lichtforums NRW, Dennis Köhler, ergänzt: „Das Sauerland ist eine bedeutende Region, wenn es um künstliches Licht geht. Seit Beginn des 19. Jh. befindet sich hier ein dichtes Cluster an Unternehmen, die Lampen und Leuchten herstellen und handeln. Vor diesem kulturräumlichen Hintergrund verweist DARK in die Zukunft des „Lichtmachens“ und möchte Akzeptanz zur Aneignung von Digitalisierungsprozessen schaffen.“

Mit dem Förderprogramm „Regionale Kulturpolitik“ unterstützt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen die vielfältigen Kulturlandschaften in NRW seit Ende der 1990er Jahre. Damit sollen neue Impulse für die Kulturarbeit in den Regionen gegeben werden.

