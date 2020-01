Arnsberg. Mit einem fiesen Trick erschleichen sich zwei Frauen das Vertrauen einer 90-jährigen Arnsbergerin und bestehlen sie in ihrer Wohnung.

Arnsberg: Frauen missbrauchen Vertrauen einer 90-Jährigen

Eine 90-jährige Arnsbergerin wurde am Dienstag das Opfer von zwei Diebinnen. Mit einem Trick verschafften sich die beiden Frauen Zugang zu der Wohnung der Seniorin. Gegen 11.30 Uhr kehrte die Arnsbergerin zurück zu ihrem Wohnhaus an der Vinckestraße. Hier wurde sie von einer Frau angesprochen und nach einer freistehenden Wohnung in dem Haus befragt. Die angebliche Interessentin bat um die Telefonnummer des Vermieters und erhielt so Zutritt in die Wohnung der Seniorin. Hier verwickelte sie die Arnsbergerin in weitere Gespräche. Dieser kam die Situation verdächtig vor. Deshalb bat sie die Frau aus der Wohnung. Hierbei bemerkte sie eine zweite unbekannte Frau in der Wohnung. Die beiden Frauen flüchteten. Bei der Nachschau fand die 90-Jährige einen aufgebrochenen Holzsekretär. Aus diesem hatten die Diebinnen Schmuck entwendet.

Folgende Beschreibungen der Täterinnen liegen vor: Erste Frau: etwa 50 bis 55 Jahre, stabile Figur, Mütze, dunkelblaue Jacke, stark geschminkt; Zweite Frau: etwa 50 bis 55 Jahre, stabile Figur, stark geschminkt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.