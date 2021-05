Arnsberg: Freibad Storchennest sucht SchwimmmeisterInnen

Arnsberg. Angesichts sinkender Inzidenzzahlen läuft auch im Arnsberger Freibad die Saisonvorbereitung auf Hochtouren.

Für die bevorstehende Saison im ehrenamtlich betriebenen Freibad „Storchennest“ im Alten Feld sucht der Kneippverein noch händeringend Schwimmmeisterinnen oder Schwimmmeister.

„Das ist im Moment grundsätzlich ein Riesenproblem,“ sagt dessen Geschäftsführer Uwe Schmidtke. Verschärft auch durch die Corona-Krise, habe diese doch die Ausbildung von Rettungsschwimmerinnen und -schwimmern unmöglich gemacht. Ein Problem, das aber nicht nur das „Storchennest“ betreffe.

Vereinsmitglieder treffen sich immer samstags zur Saisonvorbereitung

Ebenfalls gesucht werden noch Personen, die im Kiosk oder der Kasse des Freibades mitarbeiten können. Auch in diesem Bereich gebe es noch Vakanzen. Deshalb appelliert der Kneippverein an ausgebildete RettungsschwimmerInnen/SchwimmmeisterInnen sowie an einer an Mitarbeit interessierte Personen, sich unter info@kneippverein-arnsberg.de mit dem Verein in Verbindung zu setzen.

Übrigens: Die Vereinsmitglieder treffen sich regelmäßig samstags ab 9 Uhr vor Ort auf dem Freibadgelände zu den Saison-Vorbereitungsarbeiten.

