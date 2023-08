Arnsberg: Freibadsaison im Storchennest endet Freitag

Die Freibad-Saison 2023 im Storchennest endet am Freitag, 25. August.

Arnsberg. Aufgrund der schlechten Prognosen hat sich der Vorstand des Freibad Storchennest e.V. entschlossen, die Saison 2023 am 25. August zu beenden.

Nach holprigem Start, einigen heißen Wochen zum Saisonstart und verregneten Sommerferien nutzten viele Familien das Freibad Storchennest an den „Hundstagen“ mit sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein noch einmal für einen gemeinsamen Ausflug. Aufgrund der schlechten Prognosen hat sich der Vorstand des Freibad Storchennest e.V. nun entschlossen, die Freibadsaison 2023 am Freitag, 25. August, zu beenden.

Als kurz vor dem geplanten Saisonstart Anfang Mai die Steuerung der Wasserchemie und die Warmwasserpumpe ausfielen, erinnerte sich die Vorsitzende des Freibad Storchennest Arnsberg e.V. an das Jahr 2022 und dachte nur noch: „Nein, bitte nicht noch einmal ein Jahr ohne Storchennestöffnung“. Heute wissen wir, so kam es nicht. Das Storchennest konnte dank finanzieller Hilfe durch die Stadt Arnsberg sowie schnell und zuverlässig arbeitenden Handwerkern am 1. Juni pünktlich zum Beginn einer Schön-Wetter-Periode öffnen.

Leckere „Freibad-Pommes“

Sommerwetter und gut gewärmtes Wasser im Schwimmbecken, leckere „Freibad-Pommes“ und andere Leckereien und Getränke am Kiosk – beste Bedingungen für den Saisonstart brachten dem Freibad sehr guten Zuspruch und dem Verein einige neue Mitglieder – bis sich das Wetter mit dem Beginn der Sommerferien änderte.

„Heute sind meine Kinder dabei. Die freuen sich schon den ganzen Morgen darauf, dass sie im Regen schwimmen können“, mit dieser Freude waren die Kinder von Schwimmaufsicht Claudia leider ziemlich allein. Außer den treuen Frühschwimmern, die bei Wind und Wetter um 7 Uhr pünktlich in einer Reihe auf die Öffnung des Eingangstores warten, fanden nur vereinzelte Gäste an den verregneten Tagen des Sauerländer Sommers den Weg ins Freibad.

Trotz Regen konnten die Sommerferien mit einem Ferienkursus für die Verschönerung des Eingangsbereiches genutzt werden. Die Hundstage der vergangenen Woche verbrachten viele Familien im Freibad –noch einmal konnten sie nach Schule und Arbeit entspannen, die letzten Tage Sommersonne genießen, im warmen Wasser planschen und schwimmen und natürlich noch einmal „Freibad-Pommes“ von Nina. Am Freitag, 25. August, findet dieses Vergnügen für dieses Jahr sein Ende. „Die Prognosen für die nächsten Tage und Wochen lassen eine Verlängerung der Freibad-Öffnungszeit leider nicht zu“ bedauert Elke Henke die Entscheidung, die sie schweren Herzens gemeinsam mit dem Vorstand des Vereins treffen musste. Der Vorstand des Vereins blickt trotzdem optimistisch in die Zukunft und eine Freibadsaison im Storchennest im Jahr 2024.

Zukunft im Blick – Sponsoren und Spender gewonnen

So können Michael Bogenreuther und Michael Vollmer erste Erfolge bei der Suche nach Unterstützern vermelden. Einige Flächen für Werbebanner heimischer Unternehmen konnten vermietet werden. „Mit Westenergie haben wir jetzt einen Sponsor gewonnen werden, dem die Zukunft des Bades in der Stadt wichtig ist“ und „der Lions Club Arnsberg unterstützt mit einer Spende die so wichtige Wassergewöhnung der Kinder im Stadtteil Alt-Arnsberg“ freuen sich Schatzmeister und Geschäftsführer.

Mit seinem Besuch im Freibad Storchennest am 19. August und seiner Aussage, dass die Erneuerung der Technik mit Mitteln der Stadt finanziell ermöglichen werden soll, hat Bürgermeister Ralf Bittner positive Signale für die Zukunft des Bades gesetzt. Verbindungen mit Arnsberger Vereinen wie dem SV Aegir, der erst in der vergangenen Woche sein Sommerfest im Storchennest gefeiert hat und gemeinsam mit dem Storchennest-Team einen Seepferdchen-Kurs durchführte, werden im nächsten Jahr weiter bestehen und vertieft.

