Arnsberg: Freizeit mit Heidi, Sabine Thiesler u. Reitturnier

Archivbild: Martin Schumacher (RV Hellefedl). Pfingstturnier RuF Oeventrop am 4. Juni 2022.

Ob Heide auf der Freilichtbühne Herdringen, Lesung mit Sabine Thiesler in Neheim oder Reitturnier in Oeventrop. Pfingsten bietet alles.

Was gibt es Schöneres, als nach einer langen Arbeitswoche in ein verlängertes Wochenende zu starten? Gutes Wetter, Zeit für Freunde und Familie und die ein oder andere Veranstaltung, um sich die Zeit etwas zu versüßen. Allmählich kommt die Saison in Schwung und die Veranstaltungskalender füllen sich mit Theater, Kultur und guter Unterhaltung.

Mein Tipp für euch

Es ist wieder so weit, die Freilichtbühne startet mit ihrer Premiere des Kinderstückes „Heidi“ in die neue Saison. Zwischen Mai und September lädt das diesjährige Ensemble zu einem bunten Programm für Jung und Alt ein. Für die Premiere von Heidi gibt es am kommenden Samstag noch Restkarten. Beginn der Vorstellung ist 15 Uhr und dauert mit Pause etwa 2 Stunden. Für Getränke und Snacks zu anständigen Preisen ist gesorgt und es empfiehlt sich ein Sitzkissen mitzunehmen. Karten kosten 10 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder. Stiepeler Straße 15 bis 17 in Arnsberg. Näheres auf der Homepage.

Im Rampenlicht

Nach der erfolgreichen Autorenlesung von Titus Müller in der letzten Woche, präsentiert die Stadtbibliothek ein weiteres Highlight im Programm. Sabine Thiesler liest aus ihrem aktuellen Thriller mit dem Titel „Verschwunden.“

Aus der Spiegel- Bestseller Liste nicht mehr wegzudenken, überzeugt sie auch mit diesem Werk über eine erschütternde Verbrechensserie, die die Toskana in Aufruhe bringt. Zunächst verschwinden an verschiedenen Orten Menschen, von denen jede Spur fehlt, und dann ist plötzlich die Maklerin des ermittelnden Commissario wie vom Erdboden verschluckt.

Die Autorin selbst stammt aus Berlin und lebt inzwischen im Norden Deutschlands. Auf ihrer Lesereise macht Sie am 30. Mai um 19 Uhr einen zweistündigen Zwischenstopp in der Stadtbibliothek in Neheim (Marktpassage).

Karten gibt es in den Standorten der Stadtbibliotheken Neheim, Alt-Arnsberg und Hüsten zu kaufen und kosten 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Neheimer Markt 2 in Arnsberg.

Auf die Schnelle

Das Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Oeventrop lädt am Sonntag und Montag zu Spring- und Dressurprüfungen in Arnsberg ein. Die Veranstaltung ist kostenlos und es gibt Bewirtung vor Ort. Weitere Informationen unter www.reitverein-oeventrop.de. In den Oeren, Arnsberg.

