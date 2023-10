Arnsberg: Freizeit pur mit Metal, Brass oder Familienmusical

Ob Oeventrop, Arnsberg oder Neheim - über das gesamte Stadtgebiet gibt’s am Samstag Sound. Hier sind meine besten Freizeittipps fürs Wochenende.

Am Wochenende ist wieder einiges los in unserer Region. Am Samstag findet inzwischen zum fünften Mal das Metal Festival „Breaking The Silence“ in der Schützenhalle Oeventrop statt – und als Kontrastprogramm das Sauerländer-Herbst International Brass Festival auf dem Gelände der Neheimer Firma BJB (weitere Informationen zu Tickets und Zeiten im Veranstaltungskalender der Stadt Arnsberg). Für Familien wird das Angebot dann wieder etwas ruhiger, mit Musicals für Groß und Klein.

Meine Tipps für Euch

Am Samstag gastiert das Ensemble des Theaters Liberi mit dem Stück „Die Schneekönigin“ im Sauerland-Theater.

Das bekannte Märchen von Hans Christian Andersen wird mit einem zauberhaften Bühnendesign, stimmungsvollen musikalischen Arrangements und tollen Choreographien auf die Bühne gebracht. Die Geschichte handelt von den beiden Freunden Gerda und Kay, die von Gerdas Mutter etwas über die Schneekönigin erfahren. Als Kay daraufhin spurlos verschwindet, macht sich Gerda auf die Reise, um ihn zu finden. Ein spannendes Abenteuer beginnt, und der Zuschauer wird regelrecht in diese fantastische Welt hineingesogen.

Geeignet ist das Musical für Kinder im Alter ab vier Jahren, ein Musical für die ganze Familie. Beginn ist Samstag 15 Uhr. Wer jetzt noch Restkarten ab 24 Euro ergattern möchte, müsste an den bekannten Vorverkaufsstellen (ScoreShop Neheim, Reisebüro Meyer Arnsberg, Buchhandlung Sonja Vieth Arnsberg oder beim Verkehrsverein Arnsberg e.V.) nachfragen.

Ein weiteres Highlight am Samstag ist das Familienmusical „Der kleine Alexander von Humboldt – die Bäume“. Der kleine Alexander nimmt große und kleine Zuschauer mit auf eine Zeitreise, in der er auf spielerische Art und Weise die Natur und das Thema Nachhaltigkeit beschreibt. Geschrieben wurde dieses Musical von Dorothee von Humboldt, Nachfahrin von Alexander von Humboldt, und von Michael Grimm, ein Nachfahre der berühmten Gebrüder Grimm. Beginn der Vorstellung ist am Samstag um 16 Uhr und Karten kosten 8 Euro für Kinder oder 10 Euro für Erwachsene. Familienkarten gibt es dann für 20 Euro. Unter Tel. 02932/94 4444 können auch Kurzentschlossene noch Karten reservieren und vor der Veranstaltung an der Kasse des Sauerland-Museums abholen.

Restkarten werden auch noch direkt an der Kasse angeboten. Sauerland Museum, Alter Markt 24-30, 59821 Arnsberg.

