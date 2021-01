Arnsberg: Gastronomen fordern klare Regeln und zügige Hilfe

Weiter Corona bedingt geschlossen: Die Gaststätte "Braubrüder" am Arnsberger Neumarkt.

Auch DeHoGa-Funktionär Dietmar Wosberg übt deutliche Kritik an der Politik: "Die vollmundigen Versprechen wurden nicht eingehalten."

Arnsberg. Die Gastronomie geht seit Ausbruch der Corona-Krise am Stock. Und der könnte irgendwann einmal brechen und so auch vor Ort mancher Betrieb auf der Strecke bleiben.

Diese Befürchtung hegt Dietmar Wosberg als Vizepräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DeHoGa) Westfalen. Seine Forderung, um dies möglichst zu verhindern: „Die Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar ist richtig, aber dann muss es für die Gastronomie auch wieder losgehen.“

Wosberg: Die Gastronomie hat nicht zur Ausbreitung der Pandemie beigetragen

Über den Sinn einer Verlängerung der Kontaktsperre bis Monatsende, sagt Wosberg, gebe es nichts zu diskutieren. „Das ist richtig, jetzt muss man am Ball bleiben, um die Pandemie nachhaltig einzudämmen.“ Obwohl, und das habe sich inzwischen auch bewiesen, die Gastronomie nicht zur deren Ausbreitung beigetragen habe.

„Im Gegenteil, die Betriebe hatten hinsichtlich der Kontaktvermeidung alles im Griff.“ Das eigentliche Problem sei vielmehr der Weg hin zu den Lokalen und zurück gewesen.

Wosberg: Von den vollmundigen Versprechungen ist nichts erfüllt worden

Aber Ende Januar, so der Arnsberger Gastronom und Verbandsfunktionär, müsse der Betrieb in den Gaststätten langsam wieder anlaufen, wolle man verhindern, dass auch angesichts des ebenso von der Pandemie betroffenen Einzelhandels die Innenstädte veröden. Aber dafür müsse die Politik ihre Hausaufgaben machen. Stichwort: November-Hilfe.

„Man hat damals vollmundig versprochen, diese finanzielle Überbrückungshilfe transparent zu gestalten, unbürokratisch zu organisieren und schnell abzuwickeln. Doch nichts davon ist erfüllt worden,“ schimpft Wosberg.

Zudem seien diese Hilfen auch nicht richtig durchdacht worden, so dass viele Mischbetriebe komplett durch das Raster fallen, also keine Hilfe erhalten würden.

"Viele Betriebe stehen am absoluten Limit und brauchen dringend finanzielle Hilfen"

Zudem, sagt Dietmar Wosberg, habe es immer wieder kaum oder nicht durchschaubare Nachbesserungen in der Überbrückungshilfe gegeben, „dass selbst die Steuerberater als Profis in diesem Bereich vor Verzweiflung am Rad drehen“.

Ein richtiges Vorgehen beispielsweise sei vielmehr, in dem vielschichtigen Gastronomiesektor immer von Fall zu Fall zu entscheiden. Außerdem würden sinnvolle Abstufungen bei der Überbrückung fehlen.

Besonders ärgerlich sei aber das Auszahlungsgebaren der November-Hilfe: „Nach einer ersten Abschlagszahlung ist oft nichts mehr bei den Unternehmen angekommen. Und was ist mit dem Dezember? Jetzt stehen viele Betriebe am absoluten Limit und brauchen dringend finanzielle Hilfen.“ Denn ein Außer-Haus-Verkauf allein reiche nicht zum Überleben.

„Nach einer ersten Abschlagszahlung aus der November-Hilfe war Schluss"

Was auch der Arnsberger Gastronom Uwe Schmidtke („Auffe Maua“ am Alten Markt) bestätigt: „Nach einer ersten Abschlagszahlung aus der November-Hilfe war Schluss.“

Und Schmidtke fährt schwere Geschütze gegen die politisch Verantwortlichen auf: „Man sieht einfach kein sinnvolles Planen zur Eindämmung der Pandemie. Und bei dem Schneckentempo beim Impfen wird man in fünf Jahren noch damit beschäftigt sein.“

Würde man auf Grundlage dieses politischen Handels einen Betrieb führen, „dann wäre man schon längst Konkurs gegangen.“

Uwe Schmidtke: Die Politik sollte den Gastronomen eine Perspektive aufzeigen

Daher rechnet Uwe Schmidtke mit einem Neustart in der Gastronomie nicht vor Ostern. „Weil ich davon ausgehe, dass man die infektionsträchtige feucht-kalte Jahreszeit noch abwarten wird, bis durchgreifende Lockerungen verfügt werden.“ Zudem sei damit zu rechnen, dass sich die Corona bedingten Einschränkungen noch bis ins Jahr 2022 hineinziehen würden.

Ganz schlimm ist für Uwe Schmidtke: „Es wird alles immer nur scheibchenweise verkündet, statt sofort klipp und klar Ross und Reiter zu benennen. Und es fehlt eine Perspektive. So muss ich mir als Gastronom irgendwann die Frage stellen, wie es so überhaupt weitergehen kann und dann eine Entscheidung über den Fortbestand meines Betriebes treffen.“

Was angesichts einer fehlenden Perspektive sich aber durchaus eine falsche Entscheidung entpuppen könnte.

Stefan Steiner: „Der große Rest fehlt"

Nicht ganz zu pessimistisch zeigt sich Stefan Steiner von den „Braubrüdern“ am Arnsberger Neumarkt: „Ich rechne mit einer Öffnung der Gastronomie für Ende Februar.“ Dies allerdings unter weiterhin strengen Hygieneregelungen.

Hinsichtlich der November-Hilfe hat Steiner jedoch ebenso schlechte Erfahrungen gesammelt wie sein Kollege Schmidtke: „Nach einem Vorschuss kam da nichts mehr. Der große Rest fehlt. Für den Dezember kam bislang ebenfalls nichts.“

Dietmar Wosberg: „Wir brauchen zum Überleben klare Regelungen"

Was die Forderungen von Dietmar Wosberg als Vizepräsident des DeHoGa Westfalen unterstreicht:

„Wir brauchen zum Überleben klare Regelungen und schnelle Hilfen. Denn Gastronomiebetriebe kann man nicht nach Bedarf ein- und ausschalten. Das ist immer mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Und auch die Gäste kommen nicht sofort wieder in Scharen zurück. Weil sie Angst haben.“

