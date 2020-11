Arnsberg geht für Internet-Betrug hinter Gitter

Eine einschlägige Vorbelastung sowie eine laufende Bewährung konnten einen Mann aus Arnsberg nicht stoppen, eine weitere Straftat zu begehen: Drei Monate nach seiner letzten Verurteilung zog er einen Internet-Käufer über den Tisch. Das kostet dem 30-Jährigen nun die Freiheit und er muss für zwei Monate in den Knast.

Bei seiner letzten Verurteilung wegen einer falschen Aussage hatte er vier Monate auf Bewährung bekommen. Das hinderte den in Arnsberg wohnenden Angeklagten nicht daran, im Internet-Aktionshaus eine Festplatte zu versteigern und diese später dem Käufer nicht zuzusenden. Der geprellte Mann aus Hannover erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Internet-Betrugs.

Damoklesschwert

Dem ehemaligen Wickeder hätte bewusst sein müssen, dass das Damoklesschwert eines Bewährungswiderrufs über ihn schwebte. Dennoch ist er im Dezember des vergangenen Jahres rückfällig geworden. Beim Aktionsportal ebay bot er eine Festplatte an, die ein Hannoveraner für 35 Euro ersteigerte. Der Ersteigerer sollte zudem eine Portogebühr von 7,95 Euro bezahlen.

Noch am Tag der Auktionsendes überwies der Zeuge das Geld auf das Konto des Angeklagten. Eine Woche später war die ersteigerte Ware in Hannover noch nicht angekommen. Auf Nachrichten, die über das Internetportal von ebay liefen, antwortete der Arnsberger erst eine Woche später. „Ich habe im Krankenhaus gelegen und konnte deswegen nicht reagieren“, sagte er vor Gericht aus. „Das habe ich mitgeteilt und das Paket dann sofort mit DHL verschickt“, berichtete er.

Bezahlte Ware nicht geschickt

Doch bis zum 31. Dezember war die bezahlte Ware immer noch nicht eingetroffen und der Geschädigte wollte von dem Arnsberger die Sendenummer haben, damit er die Sendung verfolgen kann. Doch der Angeklagte teilte ihm die Sendenummer in dem Portal nicht direkt mit. Angeblich hat er die Nummer in dem Versteigerungsvorgang eingetragen. „Ich konnte danach nur sehen, dass der Vorgang erledigt war und das Portal war danach für mich nicht mehr erreichbar“, teilte er mit. „Da ich keine E-Mail Adresse hatte, konnte ich keinen Kontakt aufnehmen“, so der 30-Jährige.

Erst im Herbst hat er über seinen Rechtsanwalt die Kontakte erhalten. „Er hat mich zwei Tage vor der Verhandlung angeschrieben und darauf habe ich nicht geantwortet“, sagte der Hannoveraner als Zeuge aus. Der Angeklagte wollte den Schaden regulieren. Der Staatsanwalt forderte ihn auf, das Geld jetzt hier im Gerichtssaal zurück zu geben, weil er schon mehrfach davon sprach, dass er das Geld zurückzahlen wollte und er dies auch in seiner Mail mitgeteilt hatte. Doch Geld hatte er Angeklagte nicht dabei. „Ich überweise ihnen das Geld“, versprach er.

Späte Einsicht

Seine Einsicht kam allerdings mehrere Monate zu spät. In Anbetracht des Strafregisters und das die Straftat unter laufenden Bewährung begangen wurde konnten ihm Staatsanwaltschaft und Richterin keine positive Sozialprognose mehr attestieren. Zumal er schon einmal wegen Betrugs verurteilt worden ist. Die Verantwortlichen glaubten dem Angeklagten nicht, dass er die Festplatte verschickt hatte. Für den Arnsberger endete es bitter. Er wurde zu einer zwei monatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Aber diesmal ohne Bewährung.