Schützenfest Niedereimer Arnsberg: Gelungener Auftakt des Festes in Niedereimer

Niedereimer. In Niedereimer standen Ehrungen, Party und Geselligkeit im Mittelpunkt des Auftaktes des Schützenfestes.

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen feierte die St.-Stephanus-Schützenbruderschaft aus Niedereimer einen gelungenen Auftakt ihres Schützenfestes.

Nach einem zünftigen Stangenabend mit der Party Band „Du & Ich“ traf sich die Niedereimer Schützenfamilie mit dem Musikverein Niedereimer am Sonntagmorgen zum traditionellen Konzert zu Ehren des Königspaares.

Eine besondere Ehrung gab es hier für Schützenbruder Oliver Glaremin, der langjährige Hauptmann der Niedereimer Bruderschaft erhielt für sein Engagement den Orden für hervorragende Verdienste um das Schützenwesen des Sauerländer Schützenbundes.

Für besondere Verdienste wurden anschließend die Schützenbrüder Christian Körner, Andreas Bertram, Jacobius Dobbelaere und Steffen Schmitz ausgezeichnet, den Orden für Verdienste bekam Sascha Meinert.

Schützenhauptmann Holger Weber begrüßte die Besucher und die Abordnungen der Gastvereine und nahm die Ehrungen der Mitgliedsjubilare und Königsjubilare vor.

Für stolze 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Josef Hagedorn geehrt sowie für 65 Jahre Mitgliedschaft Günter Lichte. 50 Jahre in der Schützenbruderschaft sind Reinhold Baier, Dietmar Dröge, Michael Hense und Norbert Sellmann.

Am Montag marschieren die Schützenbrüder nach dem Dorffrühstück zur Vogelwiese, im Laufe des Vormittags werden Jungschützen- und Schützenkönig ermittelt sein. Wir berichten ab 10 Uhr aktuell in einem Live-Ticker von der Vogelwiese an der Deinscheid.

