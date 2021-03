Arnsberg: Glösinger SpaDaKa-Filiale schließt Ende 2021

Oeventrop. Die Spar- und Darlehnskasse Oeventrop wird ihre Bankstelle in Glösingen zum Jahresende schließen und mit der Hauptstelle am Oemberg zusammenlegen.

Die Spar- und Darlehnskasse Oeventrop wird ihre Bankstelle in Glösingen zum Jahresende schließen und mit der Hauptstelle am Oemberg zusammenlegen. Sie reagiert damit auf die stark nach­lassende Nachfrage nach Dienstleistungen im Servicebereich der Filialen. Auch im Bereich der Niederlassung Reiste-Eslohe werden die Filialen Bödefeld, Cobbenrode und Kirchrarbach in der zweiten Jahreshälfte geschlossen. Die Kundenbetreuung erfolgt anschließend über die nah liegenden Bankenstellen der Volksbank. „Der Anteil der online durchgeführten Zahlungen ist mittlerweile bei über 80 Prozent angelangt. Covid-19 hat diese Entwicklung nochmals vorangetrieben. Zudem sind die Bargeldverfügungen in 2020 um 25 Prozent gesunken während Zahlungen mit der Girocard um fast 30 Prozent zunahmen.

Kunden Dialog Center wird aufgebaut

Die Nachfrage nach digitalen Bankdienstleistungen steigt, daher wird die Bank ein Kunden Dialog Center aufbauen, um auch hier die digitalen und telefonischen Beratungsleistungen zu erweitern und Kundenanfragen schneller beantworten zu können. Zusätzlich werden die Dienstleistungen der Online-Filiale durch weitere Angebote ergänzt. Zum Jahresende wird die Spar- und Darlehnskasse eine neue Kommunikationsplattform erhalten. Auf diese werden Kunden und Berater parallel zugreifen und Informationen bzw. Anfragen übersichtlich und noch schneller austauschen. „In der Bankstelle am Oemberg, die nur etwa einen Kilometer von der Bankstelle in Glösingen entfernt ist, wird man weiter persönlich vor Ort für Kunden und Mitglieder da sein. Die gewohnten Beraterbeziehungen bleiben davon unberührt. Die Oeventroper Vertreter/-innen sind im Vorfeld über diesen Schritt informiert worden.

Die Öffnungszeiten des Servicebereiches am Oemberg werden ab 2. Januar 2022 erweitert, so dass der Schalterbereich dann an einer Stelle ganztägig zugänglich ist. Die Beratungszeiten bleiben wie bisher von 8 Uhr bis 18 Uhr bestehen.

