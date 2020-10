Arnsberg: Google-Fahrzeuge sind im Stadtgebiet unterwegs

Arnsberg. Google ist mit Kamerafahrzeugen in Arnsberg unterwegs. Doch obwohl „Street View“ darauf zu lesen ist, steckt etwas anderes hinter den Aufnahmen.

Wagen mit aufgesetzter Kamera und Google-Logo sind derzeit auch in Arnsberg zu sehen. Doch auch wenn „Street View“ auf den Fahrzeugen zu lesen ist – hinter den Aufnahmen, die der Konzern aktuell macht, stecken andere Ziele.

Karten werden aktualisiert

„Wir wissen, dass das Interesse an unseren Kamera-Autos groß ist“, heißt es auf Nachfrage dieser Zeitung von Seiten eines Google-Sprechers. „Es sind dieselben Autos, welche wir in der Vergangenheit genutzt haben, um Bilder für Street View aufzunehmen. Bei den aktuellen Fahrten nutzen wir das Bildmaterial aber nur, um Google Maps zu verbessern und haben keine Pläne, dieses zu veröffentlichen.“ Bereits seit Ende Juni seien in verschiedenen Teilen Deutschlands wieder Fahrzeuge mit auf dem Dach installierten Kameras unterwegs und sie werden es auch weiterhin noch sein.

Mit entsprechend aktualisiertem Kartenmaterial wolle man „sicher gehen, die richtigen Straßennamen, Straßenschilder, Streckenführungen und Informationen über Geschäfte und andere Orte (...) zu verwenden“, informiert Google. Während Nutzer in der Rundum-Ansicht per Mausklick durch Metropolen spazieren können, wird das auf dem Land weiterhin nicht möglich sein.