Arnsberg: Gorbatschow gibt Konzert am SGV-Jugendhof

Arnsberg. Der weltbekannte Balalaika-Virtuose spielt zusammen mit dem Pianisten Lothar Freund.

Es geht wieder los mit Live-Veranstaltungen:

Um Künstlerinnen und Künstlern in schwierigen Zeiten wieder eine Konzertbühne zu bieten, veranstaltet der SGV Arnsberg in Verbindung mit dem „Heimatverein Möhnesee“ am kommenden Sonntag, 20. Juni, ab 20 Uhr ein Open-Air Live-Konzert in Arnsberg. Zu Gast ist dann der weltbekannte Balalaika-Virtuose Prof. Andreij Gorbatschow aus Moskau. Gorbatschow tourt seit vielen Jahren um die Welt und spielte sogar schon vor der englischen Königin Elisabeth II.

Sitzplätze auf 50 Personen begrenzt

Im Duo mit dem Pianisten Lothar Freund werden die Stücke auf dem traumhaft schönen Gelände neben dem SGV-Jugendhof am Hasenwinkel 4 in Arnsberg präsentiert.

Die Anzahl der Sitzplätze wird allerdings auf 50 Personen begrenzt, um den Zuhörern unter den aktuellen Corona-Verordnungen ein ungetrübtes Konzerterlebnis zu ermöglichen. Ein Negativtestausweis ist nicht erforderlich, da die Sitzplätze im Freien mit ausreichend Abstand gestellt werden können.

Karten zu je 20 Euro können bei Wolfgang Bargel, künstlerischer Leiter der Drüggelter Konzerte, unter folgender Adresse verbindlich reserviert werden: wbargel@t-online.de oder unter unter 0176-54874556.

