Einsatz Arnsberg: Großeinsatz der Feuerwehr am Landgericht

Arnsberg Im Serverraum des Landgerichts in Arnsberg läuft eine Batterie aus - Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ist es am Dienstagmorgen am Landgericht in Arnsberg gekommen. Nach Erkenntnissen ist eine Batterie im Serverraum ausgelaufen.

Verletzte gibt es nach Angaben der Polizei nicht. Das Gebäude musste auch nicht geräumt werden, während des Einsatzes kam es allerdings zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Arnsberg.

