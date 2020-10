Arnsberg: Grüne setzen Fraktionsgeschäftsführerin ab

Bei den Arnsberger Grünen/Bündnis 90 brennt der Baum – hinter den Kulissen. Auslöser ist die überraschende Kündigung der Fraktionsgeschäftsführerin Susanne Ulmke.

„Sie war seit 20 Jahre im Amt und immer total engagiert,“ bedauert der noch amtierende Fraktionschef Thomas Wälter das Vorgehen der neuen Fraktionsspitze Verena Verspohl und Jan Ovelgönne, die ab 4. November die Amtsgeschäfte übernehmen werden. Mit der Kündigung steht Susanne Ulmke (55) jetzt vor dem beruflichen Nichts.

Verena Verspohl: „Ich darf aus arbeitsrechtlichen Gründen nichts dazu sagen“

Über die Gründe für diese Trennung ist nichts bekannt. Was bekannt ist, ist allerdings, dass es mit Susanne Ulmke ein weiteres altgedientes Grünen-Mitglied trifft. Von unserer Zeitung befragt, lehnte die neue Fraktionschefin Verena Verspohl eine Stellungnahme ab. „Ich darf aus arbeitsrechtlichen Gründen leider zu personellen Dingen nichts sagen.“

Jedoch wies sie das kursierende Gerücht zurück, dass Jan Ovelgönne neuer Fraktionsgeschäftsführer werden solle. „Das ist inhaltlicher Quatsch. Er ist mein Sprecher.“ Und was das Thema Kündigung betreffe, so Verspohl weiter, da solle man sich doch an Thomas Wälter wenden, der schließlich noch als Fraktionschef amtiere.

Thomas Wälter: „Ich hatte Susanne aus meinem Gefühl heraus schon vorgewarnt“

„Kein guter Stil.“ Thomas Wälter, scheidender Fraktionschef der Arnsberger Grünen. Foto: Wolfgang Becker

„So kann man sich drücken,“ sagt Wälter dazu. Natürlich sei er „amtlich“ noch Fraktionschef, „aber seit der Kommunalwahl halte ich mich – wie es Usus im politischen Bereich ist – aus allem heraus, da ich der neuen Fraktion nicht mehr angehören werde. Es sei denn, ein Dringlichkeitsbeschluss muss unterschrieben werden.“

Er jedenfalls, so Wälter, bedauere die mündlich ausgesprochene Kündigung und könne dem Vorgehen in diesem Fall absolut nichts abgewinnen. Das sei kein guter Stil. „Denn die Zusammenarbeit mit Susanne Ulmke war immer sehr vertrauensvoll, und sie hat sich stets auch über diesen Job hinaus für die Sache der Grünen engagiert.“

Zwar könne die Stelle einer Fraktionsgeschäftsführerin oder eines -geschäftsführers nach einer Wahl durchaus neu besetzt werden, doch Gründe sehe er in diesem Fall dafür nicht. „Aber ich hatte Susanne aus meinem Gefühl heraus schon vorgewarnt.“

Susanne Ulmke fühlt sich von neuer Fraktionsspitze bewusst in die Irre geführt

Doch für Susanne Ulmke kam das Aus völlig überraschend, denn vor der Kommunalwahl habe ihr die neue Fraktionsspitze den Eindruck vermittelt, erklärt Ulmke, mit ihr weiter arbeiten zu wollen. Was Thomas Wälter bestätigt. „Direkt nach diesem Gespräch schon im Juni mit Verena Verspohl und Jan Ovelgönne hat mich Susanne angerufen und war über dessen Verlauf absolut glücklich.“

Bis ihr dann nach der erfolgreichen Wahl das Aus mitgeteilt wurde. Inzwischen habe sie, so Ulmke, das Gefühl, von der neuen Fraktionsspitze bewusst in die Irre geführt worden zu sein. Sie hätte sich jedenfalls im schlimmsten Alptraum nicht vorstellen können, wie übel man ihr letztlich nach Verteilung der Mandate mitspielen würde.

Auch die „für Grüne unangemessene Art und Weise“ wird kritisiert

Steht nun - auch angesichts der Corona-Situation - vor einer ungewissen beruflichen Zukunft: Susanne Ulmke. Foto: Foto/

Fahrt nahm die Angelegenheit dann in der Jahreshauptversammlung der Grünen vor etwa eineinhalb Wochen auf, vor deren Beginn Susanne Ulmke einen offenen Brief an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt hatte, in dem sie ihre Bestürzung und vor allem die unmenschliche, besonders „für Grüne unangemessene Art und Weise“ kritisiert, in der mit ihr umgegangen worden sei und man ihr den Stuhl Knall auf Fall vor die Tür gesetzt habe.

Der Brief wurde später an die Öffentlichkeit lanciert. „Aber damit habe ich nichts zu tun.“

„Vorstand hat Kündigung nicht bestritten“

Nach dem Verteilen des Briefes vor der Versammlung (siehe Infobox), so Thomas Wälter, hätten die da noch amtierenden beiden Vorsitzenden Verspohl und Ovelgönne sehr aufgeregt gewirkt. Zumal das sichtlich betroffene und „sehr erzürnte“ Noch-Ratsmitglied Hans Wulf in der Versammlung Aufklärung über diesen bestürzenden Vorgang gefordert sowie den Umgang untereinander und den fehlenden innerparteilichen Informationsfluss kritisiert habe.

„Doch eine Diskussion darüber wurde mit der Begründung abgelehnt, dass dies in der Sitzung kein Thema sei. Aber der Vorstand hat die mündliche Kündigung nicht bestritten.“

Susanne Ulmke ruft Grüne dazu auf, sich gegen Machtkalkül zur Wehr zu setzen

Tage nach der Kündigung, so Susanne Ulmke, sei ihr dann nach der ersten Sitzung der neuen Fraktion mitgeteilt worden, dass sie sich ja auf die Stellenausschreibung neu bewerben könne. „Doch von der habe ich bis heute nichts gesehen.“

Und sie appelliert an die Grünen, nicht zuzulassen, dass eine mit Entscheidungsbefugnis ausgestattete neue Führung altgediente Mitglieder aus Machtkalkül auf das Abstellgleis setze, weil sie nicht mehr genehm seien.