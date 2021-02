Arnsberg: Handwerkskammer-Präsident schlägt Alarm

Friseursalons, Kosmetik- und Nagelstudios sind, so Handwerkskammer-Präsident Jochen Renfordt, durch den langen Lockdown extrem in ihrer Existenz gefährdet.

Arnsberg. Bei anhaltendem Lockdown drohe, Jochen Renfordt, vielen Friseursalons sowie Kosmetik- und Nagelstudios das Aus.

„Mehr als einem Drittel der Friseursalons, Kosmetik- und Nagelstudios in Südwestfalen bricht durch den Corona-Lockdown derzeit buchstäblich der Boden unter den Füßen weg. Sie sind massiv in ihrer Existenz gefährdet“, teilt die Handwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg mit einem Alarmruf mit. Insgesamt litten sogar über 80 Prozent der Betriebe echte Not.

Jochen Renfordt: „Jetzt muss sich endlich etwas bewegen“

„Die betrieblichen und die privaten Rücklagen sind längst aufgebraucht“, beklagt Jochen Renfordt, Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg, und fürchtet,dass viele dieser Betriebe dauerhaft vom Markt verschwinden werden. Das würde die Versorgung der Bevölkerung mit entsprechenden Dienstleistungen deutlich gefährden und zudem nicht nur viele Existenzen, sondern auch viele Arbeitsplätze vernichten.

„Jetzt muss sich endlich etwas bewegen. Die Betriebe brauchen keine vage Aussicht auf ein Licht am Ende des Tunnels. Sie müssen aus dem Lockdown endlich wieder herauskommen und wieder arbeiten dürfen.“

„Diese Unternehmen waren noch nie die Superspreader“

Schon nach dem ersten Lockdown hätten die Friseursalons, Kosmetik- und Nagelstudios bewiesen, dass sie verantwortungsvoll in der Pandemie agieren. Sie hätten ihre Hygienekonzepte optimiert und umfassend in entsprechende Maßnahmen zum Infektionsschutz für Kunden und Personal investiert.

„Diese Unternehmen waren noch nie die Superspreader. Die Dienstleistungen dort sind sicher. Das muss die Politik endlich zur Kenntnis nehmen und bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.“ Zudem bräuchten die Unternehmen finanzielle Hilfen zum Überleben, betont HWK-Hauptgeschäftsführer Meinolf Niemand, denn die Umsatzausfälle der vergangenen Monate könnten nicht kompensiert werden.

