Arnsberg: Harfe und Schauspiel wie in Shakespeares Globe

Der Sommer voller Kultur und Musik lockt derzeit Menschen jeglichen Alters in die Region Arnsberg. Hier meine Freizeittipps für das Wochenende.

Der Sommer voller Kultur und Musik lockt derzeit Menschen jeglichen Alters in die Region. Freiluftkonzerte an den nahe gelegenen Badeseen und in den Innenstädten gab und gibt es den ganzen Juli und teilweise auch im August noch. Da hat natürlich der traditionelle Arnsberger Kultursommer auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm in den Sommermonaten anzubieten.

Lesen Sie auch <<<Hüstener Pärchen traut sich im Wikinger-Stil mit Opfergabe>>>

Am Donnerstagabend findet zum Beispiel um 22 Uhr das Flussgeflüster an den Ruhrterrassen (Ruhrstraße 8, 59821 Arnsberg) statt. Wer also kurzentschlossen noch Zeit und Lust hat, sollte unbedingt vorbeischauen. Bei den folgenden beiden Tipps ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Meine Tipps für euch

Das neue Globe Theater meets Sauerland Theater. Im Rahmen des Kultursommers Arnsberg wird am kommenden Sonntag auf dem Klosterplatz Wedinghausen ein Theaterstück in Shakespeare Manier, mit modernen Elementen, aufgeführt. Durch die Lockdowns, während der Hochphase der Pandemie, entstand vielerorts die Idee zu einem Zweimann-Theater und die beiden Potsdamer Akteure setzen diese Stimmung gekonnt in Szene.

In der neuen Inszenierung von Don Quijote und seinem Freund Sancho Panza von Jakob Nolte, nach Miguel de Cervantes Saavedra, werden die Zuschauer in bezaubernder Kulisse in eine Welt zwischen Dichtung und Wahrheit entführt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr und ist kostenlos.

Im Rampenlicht

Nadia Birkenstock ist auf ihrem Gebiet, keltische Harfe, als musikalisch preisgekrönte Künstlerin inzwischen deutschland- und europaweit bekannt. Sie stammt aus Solingen und studierte in den USA, aber auch an der Musikhochschule Düsseldorf Gesang. In ihrem Konzertrepertoire wird es irische, schottische und englische Folksongs geben, die sie stimmlich darbietet und auf der Harfe klanglich begleitet. Klingt nach einem sehr harmonischen Zusammenspiel von Instrument und Stimme.

Auch interessant <<<Stadt definiert Fahrplan für klimaneutrales Arnsberg 2030>>>

Nadia Birkenstock hat bereits als Komponistin und Arrangeurin CD´s veröffentlicht und macht auf ihrer Tour einen kurzen Zwischenstopp am kommenden Samstag im Kloster Wedinghausen. Wer kurzfristig noch Karten ergattern möchte, sollte in den Vorverkaufsstellen Score, Reisebüro Meyer, Buchhandlung Sonja Vieth oder beim Verkehrsverein Arnsberg vorbeischauen. Karten kosten 12,20 Euro und das Konzert findet von 20 Uhr bis 22 Uhr statt. Klosterstraße 20, 59821 Arnsberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg