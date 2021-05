Arnsberg: Hausgemachter Gegenwind für die Grünen

Hausgemachter Gegenwind für die Arnsberger Grünen: Personal-Themen bringen Spitze in die Kritik. Unser Standpunkt dazu.

Was ist los bei den Arnsberger Grünen? Klar doch, es ist ungünstig, wenn man ein junges Gesicht für den Rat in Arnsberg präsentiert, dass dann nach wenigen Monaten das Mandat wieder niederlegt. Wählertäuschung aber ist das nicht, denn letztendlich wählen wir über die Liste eine politische Ausrichtung einer Partei und nicht die Personen. Und so ist Nele Lütgebüter nicht der geringste Vorwurf zu machen. Sie wollte Politik mitgestalten, machte jetzt aber Abi und heuert beruflich im Raum Dortmund an. So etwas kann passieren. Und ebenso wenig ist einer Partei vorzuwerfen, dass sie junge Kräfte in ihre politische Arbeit einbindet - auch wenn deren Fluktuation im Sauerland ja fast schon vorprogrammiert ist. Auch das ist Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit einer Stadt, die sich gerne - wenn auch nur vorübergehend - in der Lokalpolitik widerspiegeln sollte.

Dass sich Thomas Wälter in der innerparteilichen Diskussion und Abstimmung nicht mehr durchsetzen konnte, ist ein demokratischer Prozess. Dessen Ergebnis müssen letztendlich die verantworten, die eine Entscheidung gegen Wälter getroffen haben. Dass mit ihm die Fraktion ein hohes Maß an kommunalpolitischer Kompetenz verlor, steht außer Diskussion. Wenn es um mehr als um Inhalte ging, was sich als Vermutung ja mehr als aufdrängt, ist es am Ende eine Frage des Stils, wie die beteiligten Protagonisten den Konflikt lösen. Der „starke Mann“ bei den Grünen an der Seite von Verena Verspohl heißt nicht mehr Thomas Wälter, sondern Jan Ovelgönne. Wer immer das warum wollte: Es gab eine Mehrheit dafür.

Es bleibt ein Generationenwechsel mit vielen unschönen Nebengeräuschen, die der Arnsberger Partei Bündnis 90/Grüne auf jeden Fall schaden. Inwiefern inhaltliche und personelle Neuerung von Nöten ist, müssen letztendlich aber die Mehrheiten einer Partei selbst bestimmen. Das haben Unterlegene und Externe ohnehin zu akzeptieren. Mit Kritik und Konsequenzen müssen umgekehrt die Verantwortlichen der Partei leben.