Arnsberg: Henrike Gethmann leitet Berufskolleg am Eichholz

Arnsberg/Hochsauerlandkreis. Henrike Gethmann ist seit Anfang November neue Schulleiterin des Berufskollegs am Eichholz.

Landrat Dr. Karl Schneider und Ludger Dieckmann, Schulfachlicher Dezernent der Bezirksregierung Arnsberg, begrüßten die bisherige Stellvertretende Leiterin des BK kürzlich in ihrer neuen Funktion: Henrike Gethmann folgt auf Detlef Sandmann, der Anfang des Jahres zur Bezirksregierung wechselte.

Das HSK-Berufskolleg hat derzeit 1250 Schüler und 70 Lehrkräfte. Die neue Schulleiterin ist studierte Diplom-Oecotrophologin. Sie arbeitete nach dem Studium in einer Verbraucherberatung und einer Familienbildungsstätte. Die 57-Jährige leistete bereits ihr Referendariat von 2003 bis 2005 im Berufskolleg am Eichholz ab - mit den Fächern Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften und katholische Religion. 2011 wurde sie Abteilungsleiterin des Fachbereichs Lebensmittelhandwerk und Ausbildungsvorbereitung und organisierte die ersten internationalen Förderklassen. Seit März 2017 war Gethmann stellvertretende Schulleiterin und führte die Schule bereits mehrmals kommissarisch.

Familie wohnt in Soest

Sie wohnt mit ihrer Familie in Soest und hat drei erwachsene Kinder. Ihre wichtigsten Ziele für das Berufskolleg sind, das „Profil Gesundheit“ der Schule zu stärken, dies sei ein zukunftsträchtiger Bereich, in dem wichtige Fachkräfte für die Region ausgebildet werden können. Gemeinsam mit dem Kollegium will sie auch die Digitalisierung voranbringen, da insbesondere digitale Kompetenzen wichtig seien, um im tiefgreifenden Transformationsprozess, der unsere Art zu kommunizieren, zu lernen, zu wirtschaften und zu arbeiten verändert, auch künftig in der Arbeitswelt bestehen zu können.

