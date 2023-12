Arnsberg hilft: Eine starke Gemeinschaft

Arnsberg Redaktionsleiter Martin Haselhorst ist beeindruckt von der Solidarität der Arnsberger Bevölkerung, wenn Menschen in Not geraten.

Es braucht nicht immer das ganz große Weihnachtswunder. Denn das, was die Menschen in Arnsberg und Sundern an großer Solidarität zeigen, wenn Nachbarn, Mitbürger oder auch Flüchtlinge aus Kriegsgebieten in Not geraten sind oder Hilfe brauchen, ist kein Zauber, sondern der Ausdruck einer starken Gemeinschaft. Es ist absolut beeindruckend, wie sehr das Schicksal einer alleinerziehenden Mutter, die bei einem Brand in Hüsten ihr Hab, Gut und Hausstand verloren hat, die Menschen bewegt und ihre Hilfsbereitschaft auslöst. In nicht einmal 24 Stunden kamen bei der spontan gestarteten Aktion „WP hilft“ schon 10.000 Euro zusammen. Auch der Kollegenkreis der Frau und ihr Arbeitgeber reagierten schnell und organisierten Hilfe.

Das alles zeigt doch, dass unsere Welt und unser Miteinander gerade hier in Arnsberg und Sundern viel besser ist als es uns manchmal bei allen Turbulenzen, Rücksichtslosigkeiten und Eigensinn vorkommt. Soziale Medien - oft ein Fluch und auch Grund vieler negativen Entwicklungen - ist hier dann sogar ein Segen, wenn es Empathie und Solidarität multipliziert. Das zeigt nicht nur der aktuelle Fall nach dem Brand in Hüsten, sondern beispielsweise auch die große Unterstützung für eine Oeventroper Familie mit gehandicapten Kindern oder auch Ereignisse wie der Ukrainekrieg, nach dessen Beginn sich in Windeseile ein starkes Hilfsnetzwerk vor Ort knüpfte.

Es ist ein Signal einer immer noch funktionierenden lokalen Stadtgesellschaft und der Nächstenliebe. Nein, ein Weihnachtswunder ist das nicht, aber ganz sicher eine perfekte Weihnachtsbotschaft. Alle, die helfen, machen uns ganz viel Mut.

