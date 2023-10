Arnsberg: Hip Hop mit Weltmeister Takudzwa Madaka

Arnsberg. Im Ballett- und Tanzinstitut an der Promenade in Arnsberg werden zwei Kurse angeboten. Wie Jugendliche mitmachen können, erfahrt ihr hier

Das Kulturbüro weist auf das kostenfrei Herbstferienangebot des Ballett- und Tanzinstitut an der Promenade hin: Hip Hop Dance mit Takudzwa Madaka.

Du magst Hip Hop Dance und gute Musik? Komm zum Workshop mit Takudzwa Madaka in Arnsberg! Auch, wenn du noch nie Hip Hop getanzt hast, hier lernst du die Basics und kannst gleich mitmachen. Zu cooler Musik werden Choreografie und Freestyle Elemente einstudiert.

Tanzt du schon etwas länger und hast einige Hip Hop Basics drauf, zeigt dir Takudzwa Madaka neue Moves und Ideen, die du zu deinen Tanzstil machen kannst. Inspiriert euch gegenseitig und macht die Welt zu eurer Bühne!

Große Leidenschaft

Takudzwa Madaka wurde in Simbabwe (Afrika) geboren. Das Tanzen ist schon sein Leben lang seine größte Leidenschaft. In seinem Heimatland war er einer der besten Hip Hop Dancer. Seit 2016 lebt Takudzwa Madaka in Deutschland. Hier trainiert er und arbeitet weiter an seiner Performance. 2017 wurde er in Tschechien Hip Hop Weltmeister.

Es werden zwei Workshops angeboten: Workshop 1: Freitag, 6. Oktober, von 11 bis 12,30 Uhr. Anmeldung hier: https://kulturaufkurs.de/programm/kurs/kurstitel/nr/XP-A1614

Workshop 2: Freitag, 6. Oktober, von 14 bis 15 Uhr. Anmeldung hier: https://kulturaufkurs.de/programm/kurs/kurstitel/nr/XP-A1615. Die Kurse finden im Ballett-- und Tanzinstitut an der Promenade in Arnsberg statt. Es entstehen keine Kosten.

