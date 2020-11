Arnsberg: Hohe Haftstrafe für Überfall auf ein Spielcasino

Es war ein reiner Indizienprozess, der jetzt nach elf Verhandlungstagen vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichtes sein Ende fand. Mit einer hohen Haftstrafe für einen Arnsberger, der bewaffnet das Spielcasino „Spielpalast“ Unterm Römberge überfallen hatte.

Der 34-jährige Angeklagte, der seit Februar in Untersuchungshaft saß und bis zum Prozessende den schwerwiegenden Vorwurf der Staatsanwaltschaft bestritten hatte, hatte sich aufgrund dieses Taktierens und durch sein Schweigen ein glücklicheres Ende erhofft, wurde aber enttäuscht.

Mit einem Messer bewaffnet die Herausgabe des Geldes erpresst

Angeklagt war der Mann wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Demnach soll er am 6. November 2019 ganz in Schwarz gekleidet, maskiert, mit Handschuhen und mit einem langen Messer bewaffnet in das Spielcasino „Spielpalast“ Unterm Römberge in Arnsberg hereingestürmt sein und eine auf einem Barhocker sitzende Besucherin rücklings zwischen die Spielautomaten gestoßen haben.

Auf dem Boden liegend forderte er die Frau unter Drohungen mit dem Messer auf, ihre Geldbörse herauszurücken. Dann wandte er sich der weiblichen Aufsichtsperson zu und befahl dieser: „Geld hier in diese Tüte rein!“ Die Frau entnahm 180 Euro Scheingeld aus der Kasse und übergab es dem Räuber, der die Plastiktüte auf dem Tresen zurückließ und flüchtete.

Sein „Pech“: Auf der Tüte befand sich seine DNA. Der 34-Jährige selbst war abhängig, handelte mit Drogen und war erst sechs Monate vor dieser Tat aus der Haft entlassen worden, wo er - ebenfalls wegen eines Raubes - vier Jahre abgesessen hatte.

Nach der Tat vor einer Bekannten mit dem Überfall geprahlt

Mehrere Indizien sprachen gegen den Angeklagte. So hatte er einer Bekannten einen Überfall angekündigt, weil er unbedingt Geld brauche. Vor einer anderen Bekannten prahlte er nach der Tat mit dem Überfall. Zudem war er häufig Gast in dem Casino und hatte immer gespielt. Kurz vor dem Überfall aber war er dort für längere Zeit aufgetaucht - ohne zu spielen. Um die Lage zu peilen.

Die Aufzeichnungen der Überwachungskamera brachten allerdings nicht den erwarteten Aufklärungserfolg. Bundes- und Landeskriminalamt waren aufgrund der schlechten Bildqualität nicht in der Lage, eine qualifizierte Auswertung vorzunehmen.

Staatsanwalt hebt hohe Rückfallgeschwindigkeit und brutale Vorgehensweise hervor

Nach der Beweisaufnahme war sich aber Staatsanwalt Daniel Stieve sicher: „Der hier schweigende und bestreitende Angeklagte war zweifelsfrei der Täter. Die reichlichen Indizien, und ganz besonders die DNA-Spuren auf der Plastiktüte, sprechen eine deutliche Sprache.“

Der Anklagevertreter hob die hohe Rückfallgeschwindigkeit und die brutale Vorgehensweise des Täters hervor und dass der 34-Jährige bereits neunmal strafrechtlich in Erscheinung getreten ist.

Der Gesetzgeber hat für besonders schweren Raub eine Freiheitsstrafe von fünf bis fünfzehn Jahren vorgesehen. Hier beantragte der Staatsanwalt sechs Jahre und sechs Monate Haft. „Denn genau für diese Fälle hat der Gesetzgeber diese hohen Strafen festgelegt“, machte Daniel Stieve deutlich.

2. Große Strafkammer: Indizien lassen keine Zweifel an der Täterschaft aufkommen

„Die Argumente des Staatsanwaltes könnten wahr sein, müssen aber nicht“, widersprach der Anwalt des Angeklagten, Michael Babilon. Er habe trotz der reichlichen Indizien Zweifel. Und im Zweifel müsse für den Angeklagten entschieden werden.

Zweifel hatte aber auch das Gericht nicht, denn es kam exakt dem Antrag des Staatsanwaltes nach und verurteilte den Arnsberger wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit einfacher vorsätzlicher Körperverletzung zu der geforderten Freiheitsstrafe.

„Die Gesamtbewertung der Indizien lassen keine Zweifel an der Täterschaft aufkommen. Die kurzen und nicht plausiblen Einlassungen des Angeklagten müssen als Schutzbehauptungen gewertet werden“, argumentierte die Vorsitzende Richterin.