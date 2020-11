Arnsberg-Holzen: Pkw landet auf dem Dach im Graben

Arnsberg-Holzen. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Sundern hat sich bei einem Alleinunfall auf der K1 schwer verletzt.

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Unfall im Ortsteil Holzen. Ein Pkw lag in einem Graben auf dem Dach. Der schwer verletzte Fahrer konnte sich noch selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schildert den Unfallhergang wie folgt: Der 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Sundern war auf der K1 zwischen Hövel und Wettmarsen unterwegs. Auf der Gefällstrecke kam er mit seinem Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 15.000 Euro.

Die Aufgabe der Feuerwehr beschränkte sich auf die Kontrolle, ob Betriebsmittel aus dem Fahrzeug auslaufen, die beseitigt werden müssen. Glücklicher Weise liefen keine Betriebsmittel aus, auch nicht während der Bergung. Bei der Bergung unterstützte die Feuerwehr das Bergungsunternehmen, indem sie die Einsatzstelle ausleuchtete.

