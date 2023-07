Arnsberg: Holzener Schützen nach Fest leicht „in den Miesen“

Holzen. Beim Schützenfest hat Bruderschaft St. Johannes unter dem Strich 900 Euro Verlust gemacht.

In der Generalversammlung der St.-Johannes Evangelist Schützenbruderschaft kurz nach dem Schützenfest war Kassierer Dirk Schlinkmann vermutlich die wichtigste Person des Abends. Mit Spannung wurde die Abrechnung des Schützenfestes erwartet.

Mehr als 400 Mitglieder stark Die Schützenbruderschaft St. Johannes Evangelist 1824 Holzen e.V. ist mit mehr als 400 Mitgliedern einer der mitgliederstärksten und ältesten Vereine in der Gemeinde Holzen. Mitglieder sind in nahezu allen Altersklassen vertreten. Schützenbruder kann man in Holzen schon mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden. 200 Jahre Jubiläums-Schützenfest Holzen heißt es am 18. und 19. Mai 2024; „normal“ Schützenfest gefeiert wird dann vom 12. Juli bis 14. Juli 2024.

„Leider muss ich mitteilen, dass wir unser Hochfest mit einem kleinen finanziellen Minus abgeschlossen haben. Es sind ca. 900 Euro, die uns zu einer schwarzen Null verholfen hätten“, bedauert Schlinkmann. Der Grund für das Minus-Geschäft ist schnell gefunden. „Bei den warmen Temperaturen ist bei unserem Freibierfest deutlich mehr getrunken worden als 2022“, so Schlinkmann. Er nennt Zahlen: 2023 sind 42,5 Hektoliter Bier durch den Hahn geflossen, 2022 waren es nur 39 Hektoliter. An Wasser wurden 78 Kisten 2023 vertrunken, 23 waren es 2022. Auch in der Sektbar wurden weniger umgesetzt. „Die Einkaufspreise sind zusätzlich deutlich gestiegen. Obwohl wir dieses Mal mehr Eintrittskarten verkauft haben als 2022, was die Drei-Tageskarten betrifft, konnten wir die gestiegenen Kosten nicht ganz auffangen“, so der Kassierer.

Holzens neuer König „Maxi“ Brings mit Königin Monise Brings. Foto: Achim Benke / WP

Trotzdem ist 1. Brudermeister Christian Müller mit dem Verlauf des Holzener Hochfestes zufrieden: „Es war sehr harmonisch mit einer super Stimmung und das bei bestem Wetter. Das Wichtigste was zählt ist doch erstmal die sehr gute Gemeinschaft bei uns. Über das kleine Minus machen wir uns dann später Gedanken, wenn das Schützenfest 2024 geplant wird. Außerdem haben wir noch zwei größere Veranstaltungen im kommenden Jahr.“

Die erste Veranstaltung ist die EGS-Frühjahrstagung vom 5. bis 6. April 2024 mit gleichzeitiger Investitur der Ritterschaft vom Heiligen Sebastian in Europa. Knapp 400 Schützenbrüder und -Schwestern aus ganz Europa werden zu Gast in Arnsberg sein. Außerdem feiern die Holzener Schützen am 18. und 19. Mai 2024 ihr 200-jähriges Jubiläum. Bei der Vogelversteigerung für das Schützenfest 2024 in der Generalversammlung erhielt mit zwei Euro das geschäftsführende Vorstandsmitglied Matthias Hillen den Zuschlag und darf ihn nun bauen. Mal sehen, wie lange dieser Schützenvogel im Kasten hängen bleibt...

Wahlen zum Vorstand

Bei den Vorstandswahlen wurden sieben zu wählende Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt: André Döring (2. Brudermeister), Wilhelm-Dirk Schlinkmann (1. Kassierer) sowie die Fahnenoffiziere Stephan Köster, Mark Cornelius, Frank Wieseler, Manfred Rahmann und Matthias Schulte.

