Arnsberg-Hüsten: Verrauchte Wohnungen nach Kaminbrand

Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend zu Möthe in Hüsten aus.

Arnsberg-Hüsten. Die Feuerwehr rückt am Mittwochabend zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand in Hüsten aus. Ganz so so schlimm kam es dann aber doch nicht.

Die Alarmierung ließ Schlimmes vermuten: Wegen nicht unerheblicher Rauchentwicklung aus einem Haus in der Hüstener Möthe wurde am frühen Mittwochabend die Feuerwehr mit Verdacht auf Dachstuhlbrand mit Menschen in Gefahr alarmiert.

Dach untersucht

Einsatzkräfte der Wachen in Arnsberg und Neheim sowie Löschzüge aus dem Großraum Hüsten waren angerückt. Die Bewohner haben das zunehmend verrauchte Haus beim Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen können. Ein Feuer im Dachstuhl konnten die Einsatzkräfte allerdings nicht feststellen. MIt der Drehleiter wurde das Dach von oben untersucht. Der Rauch war offenbar durch einen Kaminbrand entstanden.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge und ihre Besatzungen harrten auf der Zufahrt zur Möthe - hier ist die Zuwegung zum Karolinenhospital - aus und warteten ab, bis der Kamin gelöscht und kontrolliert worden war.

Nach Auskunft der Feuerwehr hat es keine Verletzten gegeben. Mit Gebläsen wurde am Abend der Rauch aus dem Haus geblasen, damit die Bewohner zurück in ihre Wohnungen kehren konnten.

