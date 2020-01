Moosfelde. Die Polizei ermittelt wegen eines vermeintlichen illegalen Autorennens auf der Landstraße bei Moosfelde.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnsberg: Illegales Autorennen bei Moosfelde?

Durch einen Zeugen wurde am Samstag gegen 21.55 Uhr gemeldet, dass auf der Landstraße L745 bei Moosfelde ein Autorennen stattgefunden haben soll. Er hatte beobachtet, wie zwei Pkw zunächst auf dem Seitenstreifen in Richtung Neheim standen. Anschließend sollen sich die Fahrzeuge auf beiden Fahrspuren aufgestellt und augenscheinlich ein Beschleunigungsrennen durchgeführt haben. Aufgrund von Gegenverkehr sollen die Fahrzeugführer im weiteren Verlauf auf den rechten Fahrstreifen gewechselt haben, von dort aber weitere, ebenfalls in Richtung Neheim fahrende Fahrzeuge überholt haben.

Bei den Fahrzeugen, die an dem Rennen beteiligt waren, soll es sich um einen weißen Audi mit HSK-Zulassung und um einen grauen VW Golf gehandelt haben. Die beschriebenen Fahrzeuge konnten trotz sofortiger Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachtes auf ein illegales Straßenrennen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Arnsberg unter 02932-90 200 zu melden.

Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern finden Sie hier.