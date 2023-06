Arnsberg: Im Hospiz Raphael in Würde leben und sterben

Arnsberg/Sundern. Der Tod ist immer noch ein Tabu-Thema. Das Hospiz Raphael in Arnsberg wird nun 25 Jahre alt und will das ganz öffentlich und lebendig feiern.

„Die Zeit vergeht so schnell“, meint Helga Müller stellvertretende Leiterin im Arnsberger Hospiz Raphael. Die Einrichtung mit acht Betten feiert im August ihr 25-jähriges Jubiläum. „Ja, wir feiern“, sagt auch Hospiz-Leiter Gunnar Brandt, denn dieser Ort sei nicht nur zum Sterben da. „Hier wird auch gelebt und manchmal erleben unsere Gäste am Ende des Tages noch etwas ganz Besonderes.“

Segeln in der Mittsommernacht auf dem Möhnesee

„Zum Beispiel eine Hochzeit, die hier groß gefeiert wurde oder Besuch von einem Pferd“, erinnert sich Helga Müller. Sie ist seit 2002 im Hospiz Raphael beschäftigt und hat hier ihre Berufung gefunden. Als Krankenschwester in der internistischen Abteilung eines Krankenhauses hat sie zuvor in ihrem Arbeitsleben viele Patienten leiden und sterben sehen.

Sinnerfüllende Tätigkeit

„Und nach der Erziehungszeit meiner Kinder suchte ich nach einer sinnerfüllenden Tätigkeit und erfuhr durch einen Zufall, dass im Hospiz Raphael hauptamtliche Mitarbeitende gebraucht werden.“ Mittlerweile hat die 55-Jährige sogar eine Zusatzausbildung als heilende Seelsorgerin abgeschlossen. „Ich höre unseren Gästen zu und sammle Geschichten.“ Helga Müller sagt ganz bewusst „Gäste“ und nicht etwa „Patienten“, „Kunden“ oder „Klienten“.

Dominik Pieper, Gunnar Brandt, Helga Müller und Franz Eggenstein freuen sich auf das bevorstehende Fest (v.l.).. Foto: Anja Jungvogel / WP

„Über das Jahr verteilt beherbergen wir rund 140 Gäste“, sagt Gunnar Brandt. Acht Einzelzimmer bietet die Einrichtung. Die Nachfrage sei hoch, die Warteliste lang. „Wir könnten im Jahr noch 200 Menschen mehr aufnehmen“, erklärt der Leiter der Einrichtung.

Konkurrenz zu den Hospizen in Soest oder Unna sehe er nicht. „Jeder Mensch möchte natürlich zuhause sterben. Das ist erklärtes Ziel“, sagt er. Aber in manchen Fällen sei natürlich die Unterbringung in einem Hospiz die beste oder auch die einzige Lösung. „Eine würdevolle Begleitung bis zum Lebensende ist auf jeden Fall für jeden Menschen wünschenswert“, so Brandt.

Blick hinter die Kulissen: Schon mal in einer Hofsattlerei gewesen?

Genau das war auch das Motto der vier Ordensschwestern Anne, Boromäa, Gottberta und Schwester Hermakleta, die im Jahre 1995, mit Unterstützung des Caritas-Verbandes Arnsberg-Sundern, zunächst einen ambulanten Hausbetreuungsdienst für schwerkranke und sterbende Menschen aufbauten.

Nach und nach wurden immer mehr ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese ambulante Tätigkeit ausgebildet. Doch schon bald mussten die Ordensschwestern feststellen, dass allein ein Hausbetreuungsdienst nicht ausreicht. Für eine „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ wurde also eine erste Wohnung angemietet. Schnell zeigte sich ein stetig steigender Bedarf und damit wurde auch eine Ausweitung des Dienstes mit hauptamtlichen Mitarbeitern notwendig.

Hospiz als Drei-Zimmer-Wohnung

Anfänglich war eine kleine Drei-Zimmer-Wohnung im Jahr 1998 angemietet worden, später bezog man Wohnräume über der Geschäftsstelle des Caritas-Verbandes Arnsberg-Sundern, und zuletzt wurde ein Neubau erstellt für acht Hospizgäste. Die Entwicklung des stationären Hospizes Raphael ging schnell voran und hat mit großer Anerkennung in der Bevölkerung einen festen Platz in der Stadt Arnsberg gefunden.

HIm blühenden Garten des Hospizes Raphael treffen sich Helga Müller und Gunnar Brandt zuweilen mit ihren Gästen. Foto: Anja Jungvogel / WP

Was mit vier Ordensschwestern begann, ist heute zu einer Einrichtung mit 30 hauptamtlichen und 25 aktiven ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewachsen. Und seit dem Jahr 2008 erfährt die Arbeit finanzielle und ideelle Unterstützung durch die Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern „Dem Leben Hoffnung geben“.

„Aus der Initiative von vier beim Caritasverband Arnsberg-Sundern angestellten Ordensschwestern entstanden, über die Jahre stetig gewachsen und nun fest etabliert in Arnsberg, Sundern und Umgebung, ist das Hospiz Raphael zu einer Institution geworden, die in der heutigen Lebenswelt nicht mehr wegzudenken ist“, sagt auch Dominik Pieper, kaufmännischer Vorstand im Caritasverband.

„Und die Hospizarbeit soll nicht im Verborgenen bleiben, sondern mehr in die Öffentlichkeit rücken. Daher freuen wir uns auf das bevorstehende Jubiläumsfest“, erklärt er. Denn viele Mitarbeitende, Unterstützerinnen und Unterstützer, Ehrenamtliche und nicht zuletzt die Anerkennung durch die Bürgerschaft hätten dazu beigetragen, dass das Hospiz Raphael einen festen Platz als Institution des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern einnehmen konnte.

