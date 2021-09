Arnsberg: „Impfdialog“ mit zwei anerkannten Experten

Arnsberg. Dr. Peter Liese und Dr. Christoph Hüttemann sprechen am Donnerstag in Arnsberg über Chancen und Risiken einer Impfung. Die VHS lädt ein.

Die VHS Arnsberg/Sundern lädt für Donnerstag, 16. September, um 19 Uhr ins Peter-Prinz-Bildungshaus (Ehmsenstraße 7) zum „Impfdialog“ ein: Dr. med. Peter Liese, seit vielen Jahren Mitglied des Europäischen Parlaments und Dr. med. Christoph Hüttemann, Leiter des Impfzentrums in Olsberg werden dort über die Chancen und Risiken von Impfungen diskutieren.

Beide Referenten sind ausgewiesene und erfahrene Experten in diesem Bereich. Um möglichst vielen die Teilnahme an der Veranstaltung zu ermöglichen, gibt es die Option, auch online (via zoom) am Impfdialog teilzunehmen. Allen, die via zoom an der Veranstaltung teilnehmen, wird der Zugangslink am Tag zuvor zugesandt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung über www.vhs-arnsberg-sundern.de oder unter 02931/13464 oder auch 02933/4070.

