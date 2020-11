Mit Kleckern wollen sich die Jugendlichen des Jugendzentrums Hüsten nicht abgeben: Sehr zufrieden mit ihrer Aktion, übergaben sie jetzt die von ihnen gepackten Weihnachtskartons, damit sie noch vor dem Fest an ihre Adressaten kommen. Das sollen alleinstehende Senioren sein, denen sie damit zu Weihnachten eine Freude bereiten wollen. Trotz Corona.

Die Aktion ist die zweite zum Thema „Empathie in Corona-Zeiten“ und hat einen soliden Hintergrund.

Einsamen Senioren über Weihnachten eine besondere Freude machen

Und so muss es auch sein! Foto: Manuela Nossutta / Funkegrafik NRW

„Wie können wir zeigen, dass wir mitfühlen?“, beschreibt Beatrice Kapp-Günther, Mitarbeiterin im JZ Hüsten die Kernfrage. Zusammen mit ihrer Kollegin Sigrid Dröge-Ewers stellt sie dort das Pädagogische Team.

Die Frage war Anstoß für die Jugendlichen, sich Gedanken zur Umsetzung zu machen. Herausgekommen sind dabei die 21 schick beklebte, mit vielen Überraschungen gefüllte Schuhkartons.

Motiviert haben sich die Jugendlichen hingesetzt und für eine ansprechende Füllung gesorgt. Neben einem Brief an die Senioren, der eine auf eine Schriftrolle gedrehte Geschichte enthält, gibt es weitere Beigaben.

Das Tannenbäumchen ist von den Jugendlichen genauso selbst gestaltet worden wie die Weihnachtskarte oder die gebackenen Plätzchen. „Die Grundidee der Aktion war schnell klar“, so Kapp-Günther: Man will einsamen Senioren über Weihnachten eine besondere Freude machen. Sie sollen wissen, dass jemand an sie denkt.

Soziales Engagement ist im Jugendzentrum Hüsten selbstverständlich

Ihre Geschenke kommen an: Sophie Bode übergibt einen der von den Jugendlichen gepackten Schuhkartons an Amal El Hadri, die die Pakete zu Weihnachten abliefern will. Foto: Frank Albrecht

Soziales Engagement wird beim JZ Hüsten schon lange groß geschrieben.

So werden z. B. drei Mal im Jahr die Mitarbeiter der Arnsberger Tafel eingeladen, mit denen das JZ bei seinen vielen Koch- und Backaktionen zusammenarbeitet. Grillen, Essen und Kaffeetrinken stehen auf dem Programm. Ein Dankeschön für die Unterstützung.

Kontakte sind gerade für Ältere wichtig

Für Erik Fünfstück, Ex-Karnevalsprinz der HüKaGe, ist die Aktion sehr wichtig. „Man bekommt im Jugendzentrum viel mit und erfährt, welche Menschen wirklich alleine leben müssen“, so der 18-Jährige.

Für Julia Werdite (16) aus Arnsberg ist es eine tolle Sache, dass Senioren Geschenke von ihnen erhalten. „Ich wollte nicht nur meinen eigenen Großeltern etwas zu Weihnachten schenken“. Es sei für sie gut zu sehen, dass trotz Corona etwas erreicht werden könne.

Schon viel von der Einsamkeit Älterer hat auch Sophie Bode aus Neheim gehört. Im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung ist sie regelmäßig Gast im JZ Hüsten, keine Frage, dass sie bei der Aktion dabei war. „Ich weiß doch, wie wichtig Kontakte gerade für die älteren Menschen sind“.

Die „Bergheimer Backfrauen“ backen in Mammutaktion 10.200 Kekse

Die „Bergheimer Backfrauen“ war super fleißig.​ Foto: privat

Zur Verteilung der Kartons haben sich die Jugendlichen einen passenden Boten gesucht - und Amal El Hadri aus Neheim gefunden. Sie hat die in dieser Woche liebevoll gepackten Geschenkkartons abgeholt und will sie über die Weihnachtstage abliefern.

Und nicht nur die: Wie jedes Jahr, bekommen alle Senioren, die von ihr und ihren Mitarbeitern besucht werden, eine Tüte mit selbst gebackenen Keksen. Die haben die „Bergheimer Backfrauen“ in einer Mammutaktion hergestellt.

Vom 3. Oktober bis 22. November trafen sich Nicole Lissner, Siegrid Heckmann, Manuela Wiedemann, Christel Tonding sowie Rainer und Ilona Muer an jedem Wochenende, um die Kekse zu backen. Ergebnis: 10.200 Kekse, verteilt auf rund 820 leckere Tütchen.

„Das bringt ein gutes Gefühl, etwas für die Senioren zu machen“

Gerd Wiedemann, Mitarbeiter bei El Hadri und Ehemann einer der backenden Frauen, hatte die Idee ins Rollen gebracht. „Das bringt ein gutes Gefühl und viel Spaß, etwas für die Senioren zu machen“, lacht Sigrid Heckmann. Und dass sie damit nicht alleine stehen, haben sie beim Austausch mit den Jugendlichen des JZ Hüsten erfahren. Wie vorher schon – denn ihre Backaktion ist von einigen Firmen aus Arnsberg finanziell und logistisch unterstützt worden.