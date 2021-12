Arnsberg: Interaktive Entdeckungsreise mit Terra X-Moderator

Arnsberg. Ein neues Angebot erlaubt den Nutzern, auf den Spuren der Wedinghauser Prämonstratenser-Mönche zu wandeln und manches Geheimnis aufzudecken.

Mit dem Smartphone in die Geschichte des Klosters Wedinghausen eintauchen und dabei unbekannte Orte entdecken:

„Mittelalter meets Media“ heißt die neue interaktive Erlebnisreise, auf der man ab sofort der baulichen Entwicklung, den archäologischen Funden und auch dem früheren Klosterleben digital auf den Grund gehen kann.

Mit „Terra X“-Moderator auf virtueller Reise durch die Klostergeschichte

Der bekannte Archäologe und Berliner Museumsdirektor Prof. Dr. Matthias Wemhoff - bekannt auch aus der Sendung „Terra X“ - nimmt mit auf eine virtuelle Reise durch die Klostergeschichte. Zu sehen sind u. a. großartige Wandmalereien, eine lange verborgene Grabstätte, eine mittelalterliche Heizung, die Schreibstube des Klosters und ein beeindruckender Dachstuhl.

Digitale Rekonstruktionen, Animationen und sogenannte Augmented-Reality-Angebote („erweiterte Realität“) veranschaulichen bildhaft und in 3D die einstigen Räume und Funktionen des Prämonstratenser Klosters.

Mit diesem neuen Angebot werden für jeden spektakuläre Funde sicht- und erlebbar, die beim Umbau des Ostflügels und aufwendigen archäologischen Grabungen am und im Kloster Wedinghausen in den letzten Jahren ans Tageslicht kamen.

Bürgermeister Bittner: „Bin sicher, dass das Angebot sehr gut angenommen wird“

Viel zu entdecken also – und Anlass für die Stadt mit Kooperationspartnern ein digitales Erlebnisangebot zu kreieren, das sich an alle Bürgerinnen und Bürger sowie an die vielen Touristinnen und Touristen richtet. „Ich bin mir sicher, dass das Angebot in unserer Stadt und Region, aber auch von unseren vielen Gästen sehr gut angenommen werden wird“, freut sich Bürgermeister Ralf Paul Bittner. Eine neue Website sowie ein Pocketguide runden das Erlebnispaket ab.

Unter www.kloster-wedinghausen.de sind alle wichtigen Informationen zu finden. Eine interaktive Zeitleiste, Bilderschauen und Artikel zu Geschichte und Gegenwart des Klosters ergänzen das Online-Angebot, das ständig durch Veranstaltungshinweise aktualisiert wird. Für Gäste, die die Anlage lieber ohne Smartphone erkunden wollen, wird eine kostenlose Broschüre im Taschenformat geboten - mit allem Wichtigen zum Nachlesen.

Der Medienguide ist benutzerfreundlich, leicht zu bedienen und bietet Gebärdensprache

Archäologen entdecken 2017 im Zuge der Sanierungsarbeiten eine hochmittelalterliche Warmluft-Fußbodenheizung im Kloster Wedinghausen. Foto: Ted Jones

Ein besonderer Fokus wurde auf die Barrierefreiheit gelegt. Internetseite und Medienguide sind benutzerfreundlich gestaltet und einfach zu bedienen.

Auf der Homepage und im Medienguide stehen zudem inhaltliche Einführungen als Audiodeskription und als Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache zur Verfügung. Und: Im Kreuzgang wird eine Hörstation für seheingeschränkte Gäste installiert.

Gefördert durch Leader-Mittel

Alle digitalen und analogen Angebote wurde in Abstimmung mit Propsteigemeinde und LWL-Archäologie entwickelt und durch die renommierten Ausstellungs- und Medienagenturen Dr. Hermanns (Münster) und RLS Jakobsmeyer (Paderborn) inhaltlich, künstlerisch und technisch umgesetzt.

Von der Stadt waren federführend der Fachbereich Kultur, das Stadtmarketing und das Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit mit im Boot.

Das Projekt wurde im Rahmen der LEADERsein!-Bürgerregion am Sorpesee über den EU-Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums - hier investiert Europa unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen - mit rund 95.500 Euro gefördert.

