Arnsberg ist Student im zarten Alter von 83

Arnsberg. Hans-Josef Joest (83) hat ein zweites Studium an der FH in Meschede begonnen. Das Thema der Abschlussarbeit des Arnsbergers steht schon fest.

Der 83-jährige Arnsberger Hans-Josef Joest hat zum Wintersemester 2020/21 sein zweites Studium an der Fachhochschule in Meschede begonnen. Vier Jahre will der Rentner nun „Elektronik“ studieren. „Weil ich nicht mehr zu den jungen Leuten gehöre, bin ich als Gasthörer eingetragen“, erzählt er.

Seine Abschlussarbeit zum Ende der acht Semester steht schon fest. „Meine Bachelorarbeit befasst sich mit Akkumulatoren.

In Hagen, Iserlohn, Lüdenscheid, Soest, Meschede Die Mescheder Gebäude der Fachhochschule (FH) Südwestfalen befinden sich in der Lindenstraße 53 und der Jahnstraße 23. Fachbereiche: Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Weitere Standorte sind Hagen, Iserlohn, Lüdenscheid und Soest. Info: https://www4.fh-swf.de/de/home/index.php

Da geht es darum, wie der Akku des Elektroautos aufgebaut ist, und ich beschreibe das Material“, erklärt der 83-jährige Student.

Das ist bereits sein zweites Studium an der Mescheder Fachhochschule. Schon 2015 hat er nach vier Jahren das Studium zu „Grundlagen der elektronischen Antriebe und Grundlagen geregelter Antriebe“ erfolgreich abgeschlossen. „Ich hatte damals Langeweile und wollte auf dem neuesten Stand bleiben“, erzählt der Arnsberger. In seinen Berufen gibt es viele Neuerungen. „Ich interessiere mich dafür und will die neuen Techniken kennen lernen“, erzählt Joest.

Anfänge im elterlichen Betrieb

Im elterlichen Betrieb in Arnsberg hat er Elektro-Maschinenbauer gelernt. Bereits mit 14 Jahren hat er seine Lehre begonnen. Nach der Gesellenprüfung hat er in Hagen seine zweite Ausbildung zum Autoelektroniker gestartet. „Ich war grad mal 20 Jahre und hatte zwei Gesellenbriefe“, lächelt der Arnsberger. Wegen einer Magen-Darm Entzündung konnte er schon mit 60 Jahren in den Ruhestand gehen. Doch zuhause wurde es ihm zu langweilig. Er begann einen Rentnerjob beim Altenheim „Haus zum guten Hirten“.

„Da habe ich am Empfang gearbeitet und Senioren betreut“, sagt er. Elf Jahre hat er zudem noch mit Demenzkranken gearbeitet. Er beendete mit rund 72 Jahren seine berufliche Tätigkeit. Zuhause fiel ihm aber die Decke auf den Kopf...

„Als ich vor zehn Jahren zufällig durch Meschede gefahren bin, sah ich die Fachhochschule – und da kam mir der Gedanke, dass ich doch studieren könnte“, erinnert er sich. Sofort hat er sich erkundigt und schnell eingeschrieben.

„Ich fiel als alter Knacker da ja sofort auf...“

Zwei bis drei Mal die Woche fuhr er mit dem Auto nun zum Studieren zur FH. „Ich habe dort immer in der ersten Reihe gesessen, damit ich auch alles genau mitbekomme“, schmunzelt er. Seine jüngeren Mitkommilitonen waren alle sehr nett. „Ich fiel als alter Knacker da ja sofort auf...“

„Und wenn ich mir in der Pause mal eine Zigarette anstecken wollte, waren die jüngeren Studenten schneller und gaben mir Feuer“, lächelt der jetzt 83-Jährige. Wenn er über den Campus gegangen ist, wurde er auch schon angesprochen, was er an der FH lehren würde. „Die dachten, ich wäre Lehrkraft, und sie konnten es nicht glauben, dass ich Student bin“, berichtet Joest. Von seiner beruflichen Erfahrungen hat er in seiner Studienzeit profitieren können. „Immer wenn Professor Dr. Ing. Wilfried Janßen eine Frage gestellt hatte und die Jüngeren die nicht beantworten konnten, hat er mich gefragt – und ich konnte es erklären.“ „Da hat der Professor gesagt, da sitzt doch ein richtiger Maschinenbauer, fragen wir den mal“, fügt er hinzu. Das Studium ist ihm leicht gefallen, da er viel Fachwissen mitbrachte.

Ohne Telefon und Computer

Joest besitzt kein Telefon und keinen Computer. Zum Lernen hat er sich viele Fachbücher angeschafft. „Mein Smartphone oder Laptop ist mein Rechenschieber, den kannten die Mitkommilitonen gar nicht“, lacht der Rentner. Den hat er aus seiner Lehrzeit noch aufbewahrt. Seinen neuen Studiengang konnte er wegen der Corona-Pandemie noch nicht besuchen, da keine Vorlesungen angeboten werden.

Die Mitkommilitonen machen Videokonferenzen und der Arnsberger liest seine Bücher zum Studiengang. Erfreut war er, dass er jetzt keine Studiengebühr mehr bezahlen musste. „Die Alten sind davon befreit worden“, schmunzelt er. Da er kein Telefon hat, fährt er in unregelmäßigen Abständen zur FH nach Meschede, um sich zu erkundigen wie es weitergeht. Sobald die Vorlesungen wieder stattfinden, sitzt er dann wieder in der ersten Reihe und hört aufmerksam zu.