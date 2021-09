Arnsberg: Jens Scheunert jetzt Schützen-Oberst in Rumbeck

Rumbeck. Die Schützengesellschaft Rumbeck-Stadtbruch ist unter neuer Führung, Jens Scheunert ist jetzt offiziell Oberst.

Jens Scheunert ist neuer Oberst der Schützengesellschaft Rumbeck-Stadtbruch. Die Mitglieder wählten den vorherigen Stellvertreter in der Jahreshauptversammlung in das höchste Amt des Vereins. Auch weitere Vorstandsposten wurden neu besetzt.

Etwa ein halbes Jahr nach dem eigentlichen Termin für die Mitgliederversammlung konnten die Rumbecker Schützen nun endlich die Weichen für die Zukunft stellen. Seit dem plötzlichen Tod von Schützenoberst Martin Freimuth im März 2020 war dessen Posten vakant. Sein Stellvertreter Jens Scheunert leitete die Geschicke des Vereins seither kommissarisch – und stellte sich nun als neuer Oberst zur Wahl. Die Mitglieder, die unter Einhaltung der 3G-Regel in die Schützenhalle gekommen waren, wählten ihn einstimmig. Zum Nachfolger von Jens Scheunert als stellvertretender Oberst wurde Alexander Müller gewählt, bisher stellvertretender Geschäftsführer. Seinen vorherigen Posten übernahm Markus Fischer, Kassierer Johannes Hauke wurde im Amt bestätigt.

Aufgrund mehrerer Baumaßnahmen – so erneuerten die Rumbecker unter anderem die Damentoiletten in der Schützenhalle – und der Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie schloss der Verein das vergangene Jahr mit einem deutlichen Minus ab. Weil er aber in den Jahren zuvor gut gewirtschaftet hat, stellt sich die finanzielle Situation noch immer sehr solide dar, wie Johannes Hauke ausführte. Neuer Kassenprüfer ist Jurij Arnold.

Ehrungen

Weil die Ehrungen verdienter Schützenbrüder zuletzt nicht wie üblich beim Schützenfest vorgenommen werden konnten, holte der neue Schützenoberst Jens Scheunert sie nun im Verlauf der Mitgliederversammlung nach:

Daniel Jäger, Jens Maßeck und Alexander Siegfried Müller erhielten den Orden für Verdienste des Sauerländer Schützenbundes.

Die Rumbecker warfen auch bereits einen freudigen Blick in die Zukunft: Im kommenden Jahr wird die Gesellschaft 100 Jahre alt. Das soll – zusätzlich zum regulären Hochfest am letzten Juni-Wochenende – mit einem Jubiläumsschützenfest am 27. und 28. August 2022 gefeiert werden. Eingeläutet werden soll das Festwochenende mit einem bayerischen Abend am 26. August. Die Vorbereitungen für das Jubiläum laufen bereits. Eine Pause innerhalb der Versammlung nutze der Vorstand für eine Hutsammlung zugunsten der Opfer der Flut-Katastrophe im Juli. Statt des üblichen Beitrags für die Getränke sollten die Mitglieder eine Spende für Hochwassergeschädigte entrichten. Dabei kamen 875 Euro zusammen, die die Schützengesellschaft auf 1000 Euro aufstockte. Das Geld soll so schnell wie möglich den Flut-Opfern zugute kommen.

