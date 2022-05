Arnsberg: Jetzt für den Heimatpreis bewerben

Arnsberg. Die Stadt Arnsberg schreibt den „Heimatpreis 2022“ aus – jetzt bewerben!

Die Stadt Arnsberg schreibt den „Heimatpreis 2022“ aus. Vereine, Initiativen und Personen, die sich mit der Darstellung und Recherche von Heimatgeschichte beschäftigen, sind wieder eingeladen, sich dafür zu bewerben und können ihre Projekte zum Heimatpreis einreichen. Zum mittlerweile vierten Mal in Folge würdigt die Stadt Arnsberg damit das Engagement für die Bewahrung der Geschichte in Arnsberg und seinen Ortsteilen. Bewerbungen für den Heimatpreis 2022 können ab sofort und noch bis Ende Juli an die Engagementförderung der Stadt Arnsberg gerichtet werden. Insgesamt steht ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro zur Verfügung.

Der Heimatpreis würdigt in diesem Jahr die Projekte, die zwischen Januar 2020 und Ende Juli 2022 öffentlich zugänglich realisiert worden sind. Die Arbeiten sollten in ansprechender Form, möglichst einfacher Sprache und mit Hinweis auf ihre Nachhaltigkeit beschrieben werden. Aus den Bewerbungen wählt eine Jury die drei besten Beiträge aus – für den ersten Preis gibt es 3000 Euro, der zweite Preis ist mit 1500 Euro dotiert, Platz drei mit 500 Euro.

Teilnahmeberechtigt sind erneut alle ehrenamtlich tätigen Vereine und Initiativen, die bis spätestens 31. Juli 2022 das online erhältliche Bewerbungsformular bei der Stadt Arnsberg eingereicht haben. Weitere Informationen zum Heimatpreis und seinen letzten Preisträgern gibt es aktuell auf der Homepage unter www.arnsberg.de/heimat-preis. Über die Zulassung und das Ranking der eingereichten Beiträge wird schließlich durch eine Jury unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden.

Alle Fragen zur Bewerbung für den Heimatpreis beantwortet die Engagementförderung der Stadt Arnsberg, Isabel Bornemann, telefonisch unter 02932 / 201-1402 oder per E-Mail an: i.bornemann@arnsberg.de

