Arnsberg: Jugendlicher Taschenräuber schlägt doppelt zu

Arnsberg. Ein etwa 15-Jähriger hat gleich zweimal versucht, einem Arnsberger (68) die Tasche zu entreißen – ohne Erfolg.

Am Mittwochabend versuchte gegen 19.30 Uhr ein Jugendlicher, in der Seißenschmidtstraße eine Tasche zu rauben. Mit einem weißen Mountainbike fuhr der circa 1,60 Meter große Jugendliche von hinten an den 68-jährigen Geschädigten heran. Der Versuch die Tasche zu greifen, misslang. Im Anschluss drehte der Junge um und versuchte erneut, die Tasche zu stehlen. Er soll 12 bis 15 Jahre alt sein, trug eine schwarze Kapuzenjacke. Hinweise bitte an die Polizei, 02932-90200.

