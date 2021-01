Arnsberg: Kaminbrand an Grafenstraße - Niemand wird verletzt

Zu einem Kaminbrand an der Arnsberger Grafenstraße rückte am Samstagmittag (2. Januar) die Feuerwehr aus.

Glimpflich endet am Samstagmittag ein Kaminbrand an der Arnsberger Grafenstraße. Das Feuer war schnell gelöscht, niemand wird verletzt.

Arnsberg. Zu einem ausgedehnten Schornsteinbrand rückte am Samstagmittag, 2. Januar, die Feuerwehr in die Arnsberger Grafenstraße aus. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stieg dichter, gelblicher Qualm aus dem Schornstein eines Mehrfamilienhauses, die Rauchsäule war weithin sichtbar. Glücklicherweise hatten alle Bewohner das Gebäude verlassen, verletzt wurde niemand.

Kamin wurde gekehrt, um Feuer einzudämmen

Die Feuerwehr brachte die Drehleiter in Stellung, zwei Wehrmänner kehrten vom Korb aus den Kamin und konnten so das Feuer eindämmen. Mit einer Wärmebildkamera wurden das gesamte Gebäude und das Dach nach weiteren Brandnestern kontrolliert. Ins Freie gebrachte brennende Holzscheite wurden auf dem Bürgersteig abgelöscht. Nach etwa 90 Minuten (Alarmzeit war am Samstag um 12.23 Uhr) war der Kamin sauber und alle brennenden Rußteile aus dem Haus gebracht und gelöscht, so dass der Einsatz beendet werden konnte. Insgesamt rückten vorsorglich 40 Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen an.

Die Grafenstraße war vorübergehend von der Kreuzung Henzestraße bis zum Abzweig Wulffstraße gesperrt, zwei Beamtinnen der Polizei nahmen vor Ort erste Ermittlungen auf.