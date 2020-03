Arnsberg. Dienstbetrieb am Landgericht Arnsberg wird derzeit noch aufrecht erhalten. Richterliche Unabhängigkeit sorgt für Flexibilität.

Die Arnsberger Gerichte haben den Publikumsverkehr (noch) nicht gänzlich eingestellt, und verhandelt wird bislang ebenfalls – am Dienstag wurden am Landgericht lediglich drei Termine kurzfristig abgesagt, darunter zwei Berufungs- und ein Zivilverfahren.

„Der Dienstbetrieb wird derzeit noch aufrecht gehalten“, bestätigen sowohl Pressesprecher Daniel Langesberg als auch seine Stellvertreterin Leonie Maaß auf Nachfrage. Allerdings könne sich das stündlich ändern, so die beiden Richter weiter. Doch ihr Berufsstand ermöglicht allen Juristen im Moment noch, im Einzelfall autark über Aufnahme oder Absage einzelner Verfahren zu bestimmen.

„Die richterliche Unabhängigkeit ermöglicht es dem Dezernenten jederzeit, eigenständig zu entscheiden, ob das Verfahren, dem er vorsitzt, verhandelt wird oder nicht“, erklärt Richter Lan­gesberg. Für Laien formuliert: Scheint es dem Vorsitzenden wegen der Corona-Gefährdung unverantwortlich, Recht zu sprechen, wird der Verhandlungstermin aufgehoben. Und bisher (Stand Dienstagnachmittag) gebe es auch keinen Grunderlass aus den Ministerien, der daran etwas ändert, erklärt Richterin Maaß. Allerdings gelte es in Zeiten von Corona mehr denn je, im Einzelfall zu prüfen, so die Juristin weiter. Ist das Verfahren eilig oder nicht eilig, gilt es zum Beispiel, Haftprüfungsfristen einzuhalten.

Strafverfahren bleiben terminiert

Aus diesem Grund sollen vor allem Strafverfahren in den kommenden Tagen wie terminiert verhandelt werden.

Das gilt auch für die Verhandlung wegen versuchten Totschlags in einer Sunderner Discothek, die am Donnerstag beginnen soll und für die zunächst zwei Folgetermine im März anberaumt sind (wie berichtet). Auch wegen dieser Folgetermine will eine Absage wohl überlegt sein: „Wird über mehrere Termine verhandelt, dürfen immer nur wenige Tage dazwischen liegen, sonst muss wieder von vorne angefangen werden“, sagt Leonie Maaß.