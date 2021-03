Arnsberg: Kein Kabarett mit Barbara Ruscher

Arnsberg/Sundern. Der Auftritt im Arnsberger Sauerland-Theater fällt flach: Corona.

Angesichts der aktuellen Situation sieht sich auch die heimische Künstlerin und Comedian Relindis Bergmann aus Hachen und ihr Orgateam zu einer Absage des für Freitag, 26. März, geplanten Kabarettabends mit der Kölnerin Barbara Ruscher gezwungen.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“ berichtet Relindis Bergmann, „aber die derzeitige Lage lässt uns keine andere Wahl und das Sauerland-Theater in Arnsberg ist erst einmal bis Mai nicht bespielbar.“

Karten können zurückgegeben oder umgetauscht werden

Für alle Karteninhaber besteht jedoch die Möglichkeit, die bereits gekauften Karten in den nächsten Tagen in den drei Vorverkaufsstellen bei der Volksbank Sauerland in Hüsten, Arnsberg und Sundern zurückzugeben und umzutauschen.

„Schade, dass der geplante Kabarettabend nicht stattfinden kann, da der Reinerlös aus der Veranstaltung für die Unterstützung des Kinderhospizes in Olpe gedacht war. Ein Dank geht aber dennoch an die Sponsoren des Abends,“ sagt Relindis Bergmann, „denn einige der Sponsoren erhalten ihre Unterstützung für das Kinderhospiz aufrecht.“