Arnsberg: „KidsDay“ der Bürgerschützen überzeugt Besucher

Arnsberg. Auf dem „KidsDay“ in Arnsberg haben sich die hiesigen Vereine potenziellen Mitgliedern präsentiert. Eindrücke vom Tag – mit Fotostrecke.

Den nunmehr zweiten „KidsDay“ der Bürgerschützen nahmen bei strahlendem Sonnenschein und blau-weißem Himmel zahlreiche Arnsberger Vereine und Institutionen zum Anlass, ihre Arbeit zu präsentieren. Mit Erfolg, denn zeitweise war der Festplatz an der Promenade am Sonntagnachmittag rappelvoll mit großen und kleinen Besuchern. Stellvertretender Hauptmann Detlev Kulke begrüßte die Gäste und dankte Vereinen und Organisatoren für ihr Kommen.

Beim Tambourkorps konnten die Nachwuchsmusikanten schon einmal kräftig auf die Trommel oder Pauke hauen, beim Blasorchester lernten die Kleinen den ersten Umgang mit Tuba, Klarinette, Horn oder Querflöte. Die Jugendfeuerwehr zeigte bei zwei Vorführungen, wie Feuerwehrleute im Einsatz schnell handeln müssen, darüber hinaus konnten die Kinder mit den Mini-Löschfahrzeugen einige Runden über den Platz drehen.

Bilderstrecke vom Arnsberger KidsDay der Bürgerschützen Bilderstrecke vom Arnsberger KidsDay der Bürgerschützen Auf dem „KidsDay“ in Arnsberg haben sich die hiesigen Vereine potenziellen Mitgliedern präsentiert. Eindrücke vom Tag. Foto: Wolfgang Becker

Höhepunkt war die Ermittlung des Kinderkönigspaares. Dicht gedrängt standen die vielen kleinen Königsaspiranten an der Absperrung und warteten gespannt darauf, an der Reihe zu sein. Immer wieder sausten die Holzscheite Richtung Vogel. Dann stand Mehdi Karimov in der ersten Reihe, nahm Augenmaß und das Wappentier purzelte nach einem kräftigen Wurf auf die Festwiese.

Der 9-jährige Schüler der Norbertusschule nahm sich Ilvi Lichte (10) zur Mitregentin. Auf der Treppe des Musikpavillons wurden die Jungmajestäten anschließend von Dirk Rickert, Vorsitzender der Jugend- und Familienkommission, mit Königskette und Krone proklamiert. Für das scheidenden Kinderkönigspaar Henry Watson und Johanna Genau gab es ein Präsent.

