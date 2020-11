Arnsberg: Kinderbuch ruft zu friedlichem Miteinander auf

Die spannende Geschichte der kleinen Giraffe Rafu geht weiter: „Rafu – Eine neue Freundschaft“ heißt das zweite Buch über die außergewöhnliche Giraffe mit dem Looping im Hals, das die gebürtige Arnsbergerin Verena Prym zusammen mit ihrer Tochter Pauline Börger verfasst hat.

Die Geschichte spielt im afrikanischen Buschland in der Nähe des Flusses Salim. Seit vielen Jahren leben hier auf dem sonnigen Kontinent Giraffen und Krokodile sowie Zebras, Warzenschweine und Gelbschnabeltokos friedlich zusammen.

Freundschaft schließen trotz aller Gegensätze

Das war nicht immer so, wie im ersten Band „Rafu – eine afrikanische Geschichte“ erzählt wird. Denn das gefräßige Krokodil Gutsor war immer auf Krawall und Jagd aus. Aus diesem Grund fürchteten die Giraffen den täglichen Gang zum Fluss. Dann die überraschende Wende: Rafu und Gutsors Tochter Dada machten einen Deal mit dem „Chef- Krokodil“ - und die Tiere schlossen Freundschaft miteinander.

Im zweiten Buch - mit wunderschönen Illustrationen - währt die Freundschaft allerdings nicht lange: Sukuma, Sohn von Gutsor, dem Oberhaupt der Krokodile, will den Frieden brechen und wieder schmackhafte Giraffenbeine oder zarte Elefantenohren fressen. Gutsor ist gegen die Pläne seines Sohnes – zumindest zunächst.

In Unterschieden kann auch etwas ganz Besonderes liegen

Der kleine Elefant Remo, der wegen eines Knotens im Schwanz von den Spielkameraden gehänselt wird und vor ihnen flieht, verirrt sich dabei im Buschland. So kommt Remo an den Fluss Salim und trifft dort auf Rafu, die kleine Giraffe mit dem Looping im Hals. Ob Knoten im Hals oder im Schwanz: Beide stellen fest, dass es vielleicht sogar etwas Besonderes ist, anders auszusehen.

Am Fluss Salim haben sich die Krokodile unterdessen gegen den Frieden mit den Giraffen entschieden. Nicht nur Sukuma, auch sein Vater Gutsor ist mittlerweile feindselig gegenüber den Giraffen und Elefanten eingestellt. Da kommen Rafu und Remo ins Spiel. Wird es den beiden gelingen, den Krokodilen wieder ein Schnippchen zu schlagen? Man darf gespannt sein, wie die Geschichte ausgeht.

„Pro verkaufter Figur geht ein Euro an die Dorfgemeinschaft von Tabaka - als Nothilfe“

Passend zum Buch gibt es eine Rafu-Figur aus Speckstein zu kaufen. Dieser so genannte Kisii-Speckstein wird vornehmlich im Bereich des kenianischen Dorfes Tabaka verarbeitet. Die Verpackung von „Rafu in der Box“ ist aus Bananenblättern gefertigt. „Und pro verkaufter Figur geht ein Euro an die Dorfgemeinschaft von Tabaka, die das Geld als Nothilfe im Dorf verwenden will,“ sagt Autorin Verena Prym.

„Rafu – Eine neue Freundschaft“ ist für Kinder ab 6 Jahren zum Vorlesen und ab 8 Jahren zum Selberlesen geeignet. Das Buch ist als Hard- und Softcover in deutscher und englischer Sprache erschienen (Hardcover 18,50 Euro/Softcover 13,60 Euro) und kann - ebenso wie die Rafu-Figur (12,90 Euro) - auf www.rafu.info bestellt werden.

„Rafu“ ist auch vor Ort erhältlich

Zudem ist das Buch bei GL-Moden oder in der Mayerschen Buchhandlung in Neheim erhältlich. Bei GL-Moden an der Apothekerstraße gibt es zudem T-Shirts und Turnbeutel mit einem Aufdruck von der kleinen Giraffe und auch den Glücksbringer „Rafu in der Box“.

Info unter www.vprym.com sowie bei Instagram und Facebook unter rafus_world.