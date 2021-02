Arnsberg: Kino-Betreiber drängen auf Wiedereröffnung

Arnsberg. Am Sonntagabend setzen Kinos bundesweit mit einer großangelegten Beleuchtungsaktion ein Lebenszeichen – und Arnsberg ist dabei.

In ganz Deutschland werden am kommenden Sonntagabend um 19 Uhr die Kinos ein Zeichen setzten und die volle Beleuchtung zum Strahlen bringen. „Wir leben noch und sind bald wieder für euch da!“ - zu dieser Aktion haben die Verbände aufgerufen um zu zeigen, dass nicht nur die Kinobetreiber, sondern auch die Kinobesucher sehnsüchtig auf das Kinoerlebnis auf der großen Leinwand warten.

„Seit Anfang November steht bei uns alles still,“ sagt Hubert Nieuwdorp als Betreiber des Arnsberger Residenz-Kinocenters. „Aber wöchentlich werden hier die Versorgungsleitungen kontrolliert und die Technik hochgefahren, damit keine größeren Schäden entstehen können. Unsere treuen Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Von den November- und Dezember-Hilfen sind bisher nur Abschlagszahlungen gekommen. Reserven für die vorgesehene Renovierung der Kinos sind bald aufgebraucht.“

Im Oktober kommt ein neuer „James Bond“-Film Was kommt an neuen Filmen auf Kinofans in der Region zu? Um nur einen Filmverleih zu nennen: Die „Universal“ bringt unter anderem „Die Croods“, den neunten Teil von „Fast and Furious“, den neuen „Minions“-Film sowie „The Kings Man“ auf die große Leinwand. Im Oktober dieses Jahres ist nun das Highlight für Fans von James Bond angekündigt: „Keine Zeit zu sterben“ heißt das neueste Abenteuer von „007“.

Daher warte man nun auf die Wiedereröffnung. Aber das gehe nur, wenn alle Kinos zum gleichen Termin wieder eröffnet werden. Warum? „Wenn benachbarte Kinobetreiber vorher oder auch nachher eröffnen sollten, haben wir ein Problem mit der Filmlieferung. Bei einem Restaurant hole ich vom Großmarkt das Fleisch und verarbeite es für meine Kunden. Wir aber brauchen Filmmaterial. Die großen Filmverleiher bringen jedoch nur große Filme auf dem Markt, wenn ganz Deutschland beim Start dabei ist.“

Streamingdienste

Da schon viele Filme zwischenzeitlich für Streamingdienste frei-gegeben worden seien, werde die Auswahl an neuen Filmen, so Nieuwdorp, immer kleiner und der deutsche Markt müsse da einspringen. Filme wie „Wonder Woman“ auf Sky Premiere „werden bei uns nicht mehr auf der großen Leinwand zu sehen sein.“

Deshalb benötige man einen festen Eröffnungstermin, der zwei bis drei Wochen vorher festgelegt werden sollte. „Ich sehe Ostern für eine Möglichkeit, die Kinos unter den Hygiene-Vorgaben wieder zu eröffnen. Denn unsere Verbände und wir Kinobetreiber sagen: ,Das Kino ist der sicherste Ort in dieser Zeit!’“ So habe es durch die starken Be- und Entlüftungsanlagen mit über 30 Kubikmeter Frischluft in Deutschland noch keinen Corona-Fall im Kinobereich gegeben. „Bei uns im Cineplex wird die Frischluft unter den Sitzen hereingeblasen und oben in der Decke herausgezogen.“

