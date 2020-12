Arnsberg: Kirsten Heckmann leitet das Bürgermeisteramt

Kirsten Heckmann ist neue Leiterin des Arnsberger Bürgermeisteramtes. Im „Mittwochsinterview“ bringen wir sie unseren Lesern näher.

Arnsberg. Kirsten Heckmann ist neue Leiterin des Arnsberger Bürgermeisteramtes. Gemeinsam mit weiteren Verwaltungsmitarbeiter/-innen, die im Zuge der Strategie „Arnsberg 2030 – auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt“ künftig veränderte Aufgaben wahrnehmen (wir berichten noch), wurde die 49-Jährige jetzt offiziell in ihrer neuen Funktion vorgestellt. Im „Mittwochsinterview“ bringen wir sie unseren Lesern ein wenig näher.

Welche Aufgabe genau haben Sie übernommen, und welche Voraussetzungen bringen Sie dafür mit?

Seit dem 1. November 2020 darf ich die Leitung des Bürgermeisteramtes wahrnehmen. Im Bürgermeisteramt sind die Bereiche fokussiert, die mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt in direktem und engem Kontakt stehen, dies sind:

> Das Bürgermeisterbüro, welches zum Beispiel viele Gespräche unseres Bürgermeisters Ralf Paul Bittner mit Bürgern, Unternehmen, Institutionen und Vereinen organisiert. Aber auch Gratulationen, Empfänge oder die Teilnahme an Veranstaltungen oder Festlichkeiten… wenn diese auch im vergangenen Jahr leider nicht so stattfinden konnten, wie wir uns dies alle gewünscht hätten.

> Das Ratsbüro arbeitet eng zusammen mit den gewählten Vertreter/-innen unserer Stadt im Rat und in den Ausschüssen. Hier werden die Bürgerspaziergänge organisiert, Städtepartnerschaften gefördert und auch die interkommunale Zusammenarbeit.

> Der Bürgerservice mit den Angeboten der Arnsberger Stadtbüros, des Standesamtes und der Rentenstelle sowie der Organisation der Wahlen.

> Die Engagementförderung Arnsberg – auch die Bürgerzentren, von denen wir aktuell weitere entwickeln und aufbauen.

> Die Fachstelle Zukunft Alter, welche den Fokus auf ein langes und gutes Leben in Arnsberg legt, auf die aktive Teilhabe der Älteren und die Sorge für die Ältesten.

> Alles Arnsberg! -Mit der Stadt als Ganzes im Blick: unser Stadtmarketing und gesamtstädtischer Tourismus.

> Die Öffentlichkeitsarbeit und unsere Pressestelle.

> Im Bürgermeisteramt wurde zudem der Bereich Bürgerdialog und Bürgerbeteiligungsprojekte neu geschaffen, welcher auch das Beschwerdemanagement und das Service-Telefon umfasst.

> Und unter dem Stichwort „Regionales Zentrum Arnsberg“ wird verstärkt Projektarbeit in Teams ermöglicht und gefördert.

Ich glaube die Vielfalt unserer Themen aber auch unser gemeinsames Ziel im Bürgermeisteramt wird hier schon sehr deutlich: eine aktive, zukunftsorientierte Stadtgesellschaft Arnsberg gestalten!

Wir sind ein Team mit unterschiedlichen Professionen, beruflichen Erfahrungen und Backgrounds.

Ich selber bin Diplom-Sozialarbeiterin und Diplom-Verwaltungswirtin, mit einigen zusätzlichen Qualifikationen in den Bereichen Coaching und Beratung.

Erzählen Sie unseren Lesern ein wenig mehr über sich, bitte?

Ich bin in Arnsberg geboren und lebe gerne hier - in unserer Stadt; mit meiner Familie und guten und wichtigen Freunden. Seit 30 Jahren bin ich bereits bei der Stadt Arnsberg tätig. Hier durfte ich viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, unterschiedliche Bereiche und Aufgaben kennenlernen: das Jugendamt und die (damaligen) Sozialbüros; eine meiner Stationen war auch schon einmal das Bürgermeisteramt, eine weitere die Personalentwicklung und die vergangenen zwölf Jahre die Personalratsarbeit - hier zuletzt als Vorsitzende.

Auf was freuen Sie sich in Ihrer neuen Tätigkeit besonders?

Auf Zusammenarbeit! Ich freue mich über mein Team im Bürgermeisteramt, auf die gemeinsame Arbeit mit vielen Kolleginnen und Kollegen unserer Verwaltung und zahlreichen weiteren Akteuren unserer Stadt – vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern Arnsbergs. Ich freue mich auf Weiterentwicklung und auf ganz neue Formen der aktiven Bürgerbeteiligung.

Worin sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit?

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in verstärkter Bürgerinformation und -beteiligung, auch in der Initiierung und im Aufbau neuer Beteiligungsformen; in der Förderung der Möglichkeiten aktiver Teilhabe, des Engagements und neuer Begegnungsorte. Ein Weiterer liegt in der technischen, digitalen Weiterentwicklung unseres Bürgerservice. Wichtig ist mir aber dennoch auch hier persönliche Begegnung. Ich glaube, besonders das (fast) vergangene Jahr hat uns allen deutlich gezeigt, wie wichtig die persönliche Begegnung, das Miteinander, ist. Im Bürgermeisteramt liegt hier unser gemeinsamer Schwerpunkt: im Kontakt mit den Menschen unserer Stadt!

„Steckbrief“ Kirsten Heckmann

Alter 49 Jahre, lebt in fester Partnerschaft mit „eigenem“ 16-jährigen Sohn, durch die Partnersc"haft sind zwei weitere Kinder hinzugekommen.

Hobbies: Ich bin oft mit unserem Hund in der Natur unterwegs oder entspanne mit unserer Katze. Wenn wieder möglich: Treffen mit Freunden und lecker Essen gehen.

„Kurz und knapp“:

1. Tee oder Kaffee? - Kaffee, und davon meistens viel zu viel

2. Hund oder Katze? - beides

3. Berge oder Meer? - Meer

4. Wandern oder Rad fahren? - ganz klar: Wandern.